Smrteľná choroba mu berie sily: Slávny herec na vozíčku... Stráca sa pred očami!

WASHINGTON - Obľúbený americký herec Eric Dane, ktorý si získal srdcia divákov rolou doktora Marka Sloana v seriáli Chirurgovia, bojuje s vážnou diagnózou. Na verejnosti sa po dlhom čase ukázal na invalidnom vozíku. Choroba mu berie všetky sily...
Americký herec Eric Dane, ktorý si získal popularitu najmä vďaka úlohe charizmatického doktora Marka Sloana v úspešnom seriáli Chirurgovia, si momentálne prechádza náročným životným obdobím. Na verejnosti sa objavil na invalidnom vozíku počas návštevy Washingtonu, pričom iba v apríli tohto roku priznal, že bojuje s diagnózou ALS.
„Diagnostikovali mi ALS. Som veľmi vďačný za moju rodinu, ktorá stojí v týchto náročných časoch po mojom boku. Som šťastný, že môžem pokračovať v práci a teším sa na začiatok natáčania ďalšej série seriálu Eufória, ktoré začína budúci týždeň. Chcem poprosiť o súkromie pre mňa a aj moju rodinu," povedal herec vtedy pre magazín People.
Slávny herec po 2 mesiacoch prehovoril o SMRTEĽNEJ chorobe: Tisli sa mu SLZY do očí!
ALS je závažné neurodegeneratívne ochorenie, ktoré postihuje motorické neuróny a postupne vedie k oslabovaniu svalov a strate schopnosti pohybu. Choroba je často spájaná aj s postupnými problémami s rečou a dýchaním. Fotografie, ktoré zachytili paparazzi, ukazuú herca v krehkom stave. Choroba ho doslova mení pred očami.