ZMENA názvu hollywoodskej filmovej ceny: Takto sa teraz bude volať!

LOS ANGELES - Americká Cena Združenia filmových a televíznych hercov (SAG Award) dostane nový názov. Ceny sa teraz budú volať The Actor Awards presented by SAG-AFTRA podľa odborového zväzu zastupujúceho amerických filmových, televíznych a rozhlasových hercov. Informáciu podľa TASR priniesla spravodajská stanica BBC News.
„Od začiatku sa soška volala „Actor“ a šou je celá o hercoch, takže tento názov je perfektným krokom vo vývoji podujatia,“ povedal výkonný producent udeľovania Jon Brockett. Zmena značky predchádza 32. ročníku slávnostného ceremoniálu, na ktorom sa zúčastnia mnohé hviezdy, a ktorý je naplánovaný na 1. marca 2026.
Brockett vyhlásil, že zmena názvu, ktorá bola oznámená na piatkovom zasadnutí predstavenstva, poskytuje divákom vo viac ako 190 krajinách „okamžité pochopenie toho, kto sme a o čom sme“ - šou o hercoch, ktorí oceňujú iných hercov. „Teraz, keď naše globálne publikum naozaj rastie, ľudia nie vždy chápu, čo znamená názov odborového zväzu,“ dodala predsedníčka výboru pre udeľovanie cien JoBeth Williamsová. Trofej je pre víťazov tiež prínosom pred udeľovaním Cien Akadémie.
Oscary, rovnako ako Emmy, Grammy či Zlaté glóbusy, sú známejšie pod prezývkami odvodenými od ich trofejí než pod názvami organizácií a odborných akadémií, ktoré ich podporujú. Screen Actors Guild (SAG) a American Federation of Television and Radio Artists (AFTRA) sa v roku 2012 zlúčili a zastupujú približne 160.000 členov. Nový názov cien - Actor Awards - umožňuje organizácii plne uznať fúziu a zosúladiť ju s názvom sošky.