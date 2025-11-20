Promi mamička pobúrila verejnosť: Z pupočnej šnúry si dala urobiť šperk!

LOS ANGELES - Mnohí len nechápavo krútia hlavou! Raperka Cardi B (33) už neraz zaskočila verejnosť svojou kontroverziou. A šokovať sa jej podarilo aj v týchto dňoch. Ako totiž vyšlo najavo, slávna umelkyňa si dala vyrobiť poriadne netradičný šperk.
Na toto tehotenstvo bude mať poriadne bizarnú spomienku. Raperka Cardi B sa len nedávno stala štvornásobnou matkou. S bývalým manželom Offsetom má syna Wavea (4) a dcérky Kulture (7) a Blossom (1). Otcom jej štvrtého dieťatka je hráč NFL - Stefon Diggs.
A vyzerá to tak, že sa rozrástla nielen rodina kontroverznej umelkyne, ale aj jej šperkovnica. K narodeniu synčeka si totiž Cardi B zaobstarala poriadne netradičný šperk. Ten pozostáva z pupočnej šnúry, ktorá prešla určitou úpravou a bola pozlátená. Celý tento proces zverejnila šperkárka ako video na sociálnej sieti Instagram.
Reakcie verejnosti sú rôzne. Našla sa skupinka, ktorá je týmto nápadom priam nadšená. Oveľa viac jej však tých, čo sú pohoršení a tvrdia, že toto je už skrátka príliš. „Je to nechutné a nevhodné. Nenachádzam slov,” znejú vybrané z príspevkov. Čo na takýto druh šperkov hovoríte vy?
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%