Slávna kočka zmenená na nepoznanie: Vyzerá ako chlap!

AUSTRÁLIA - Austrálska hviezda Ruby Rose opäť prekvapila – tentoraz však nie novou rolou, ale svojím výrazne zmeneným výzorom. Najnovšie zábery z ulíc ukazujú herečku v podobe, v akej ju fanúšikovia už dlho nevideli.
Austrálska herečka Ruby Rose, ktorá si získala celosvetovú popularitu najmä vďaka seriálu Orange Is the New Black, vyzerá už úplne inak. Paparazzi ju zachytili v bežný deň, keď vyvážala odpadky a vyberala si poštu. Mnohí si pomyslia pri pohľade na fotografiu, že sa z niekdajšej ikonickej „sexi kočky“ stala úplne iná osoba.
Ruby je známa tým, že rada experimentuje so svojim imidžom a v minulosti už viackrát prešla výraznými premenami. Tentoraz však pôsobí celkom inak, než boli fanúšikovia zvyknutí. Namiesto jej typického, výrazne upraveného a charizmatického štýlu zvolila jednoduché, voľné maskulínne oblečenie. Jej tvár bez mejkapu pôsobila unavene a strhane, čo ešte viac zvýraznili krátko vyholené vlasy, ktoré jej dodali ešte výraznejší androgýnny, až drsnejší look.
