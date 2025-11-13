Tričko nechala doma! Známej herečkej ODVAHA nechýba... Dráždila v priesvitnej podprsenke!

LOS ANGELES - Írska herečka Eve Hewson (34) prekvapila na premiére filmu Jay Kelly odvážnym outfitom. Namiesto trička zvolila len priesvitnú podprsenku.
Írska herečka Eve Hewson opäť raz dokázala, že jej odvaha nechýba. Na premiére nového filmu Jay Kelly dorazila v outfite, ktorý okamžite pritiahol všetky pohľady. Tričko jednoducho nechala doma a na červenom koberci sa objavila len v elegantnej sukni a priesvitnej, jemne kvetovanej podprsenke. Mladá hviezda, ktorá je dcérou ikonického hudobníka Bona Voxa, je známa svojím odvážnym štýlom.
No tentoraz to posunula o krok ďalej. Výrazný kúsok spodnej bielizne nechala úplne vyniknúť a pôsobila sebavedomo. Hoci sa rozmohol tento trend v posledných mesiacoch v móde, jej výber vyvolal vášnivé diskusie. Jedni ju ospevujú za smelosť a iní si myslia, že by predsa len mohla siahnuť po o niečo lepšie padnúcom kúsku. Čo si myslíte vy?
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%