Legenda (84) Hollywoodu je v hospici: Boj s demenciou a... Desivý pád v sprche!

LOS ANGELES - Hollywood zasiahla smutná správa. Legendárna herečka a držiteľka Zlatého glóbusu Sally Kirkland skončila v hospicovej starostlivosti v nemocnici v Palm Springs. Hviezda filmu Anna údajne už dlhšie bojuje s demenciou a podľa informácií portálu TMZ sa jej zdravotný stav výrazne zhoršil.
Herečkin hovorca Michael Greene potvrdil, že Sally je momentálne hospitalizovaná a o jej pohodlie sa stará tím lekárov. Po jej boku stojí blízka priateľka a bývalá študentka Cody Galloway, ktorá ju neopúšťa ani na chvíľu. Greene je na ceste z New Yorku, aby mohol byť pri nej v týchto ťažkých chvíľach.
„Sally je v hospici po roku, počas ktorého trpela demenciou. Je obklopená ľuďmi, ktorí ju milujú,“ uviedol jej hovorca pre TMZ. Podľa stránky GoFundMe, ktorú založili jej priatelia, Kirkland v poslednom období čelila aj život ohrozujúcim infekciám. Zbierka mala pomôcť s financovaním jej naliehavej lekárskej starostlivosti. Priatelia v popise priznali, že herečka utrpela pád v sprche, keď bola krátko bez dozoru. Pri páde si poranila rebrá, nohu a utrpela množstvo modrín a rezov.
Sally Kirkland má 84 rokov a počas svojej dlhej kariéry zažiarila v mnohých filmoch. Za svoju ikonickú rolu vo filme Anna (1987) získala Zlatý glóbus a bola nominovaná aj na Oscara. Diváci ju poznajú aj z filmov JFK, Božský Bruce (Bruce Almighty) či z čias, keď bola členkou legendárneho okruhu Andyho Warhola – The Factory.
Okrem filmovej kariéry bola aktívna aj v avantgardnom divadle v New Yorku počas 60. rokov, kde patrila medzi výrazné osobnosti umeleckej scény. A hoci teraz prežíva náročné obdobie, jej životný príbeh žije ďalej. Už zajtra vychádza na Amazon Prime nový film o jej živote s názvom „Sallywood“, ktorý zobrazuje jej fascinujúcu cestu od newyorských divadiel až po hollywoodsku slávu.