Úmrtie hviezdy (†74) kapely Kiss: TOTO mu veštica predpovedala pred smrťou!

LOS ANGELES - Hudobný svet zasiahla v uplynulých dňoch tragická správa. Vo veku 74 rokov zomrel legendárny gitarista a zakladajúci člen skupiny KISS – Ace Frehley. Len pár mesiacov pred smrťou mu však jeho veštkyňa predpovedala, že sa dožije stovky.

V rozhovore pre magazín Aquarian v marci 2025 Frehley pôsobil plný energie a optimizmu. „Našťastie mám dobré gény. Otec sa dožil 96, mama 86 a jej sestra dokonca 99,“ povedal hrdý rocker. A s úsmevom dodal: „Hovoril som s veštkyňou. Povedala mi: Ace, ty sa dožiješ stovky. Tak som jej povedal – žiadny problém!“

Jeho rodina potvrdila smutnú správu vo štvrtok večer. „Sme úplne zdrvení a zlomení. V posledných chvíľach sme ho obklopili láskou, modlitbami a pokojom,“ uviedli v oficiálnom vyhlásení. „Jeho smiech, dobrota a sila tu zostanú navždy. Jeho odchod je obrovskou stratou.

Podľa portálu TMZ sa gitarista pred pár týždňami zranil po páde v štúdiu. Utrpel krvácanie do mozgu a musel byť napojený na pľúcny ventilátor. Jeho stav sa však nezlepšoval, a rodina tak čelila ťažkému rozhodnutiu o odpojení od prístrojov. Ešte 6. októbra 2025 zrušil všetky zvyšné koncerty svojho turné, odvolávajúc sa na „pretrvávajúce zdravotné problémy“.

Ace Frehley založil skupinu KISS spolu s Paulom Stanleym, Genom Simmonsom a Peterom Crissom. V kapele pôsobil od roku 1973 do 1982, neskôr sa vrátil počas ich legendárneho reunion turné v roku 1996 a zotrval až do roku 2002. Jeho nezameniteľný štýl, výbušné sóla a ikonický make-up z neho spravili jednu z najväčších rockových legiend. 

