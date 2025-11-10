Meghan Trainor ZMENENÁ na nepoznanie: Každým dňom je chudšia a chudšia!

LOS ANGELES - Speváčka Meghan Trainor (33), známa svojím hitom All About That Bass, prekvapila celý Hollywood. Na víkendovom Baby2Baby Gala 2025 v Los Angeles sa objavila ako úplne nová žena – štíhla, žiariaca a sebavedomá.
Na červenom koberci sa predviedla v luxusných bielych šatách bez ramienok od návrhára Alin Le Kal, ktoré doplnila dlhými rukavicami a diamantovým náhrdelníkom. Vyzerala ako skutočná princezná – no to, čo zaujalo najviac, bol jej dramaticky zmenený vzhľad.
Sociálne siete po jej vystúpení zaplavili komentáre v šoku. „Kto je toto? Naozaj Meghan?“ pýtal sa jeden fanúšik na platforme X (Twitter). Iný len neveriacky napísal: „Omg.“ Ďalší si zavtipkoval: „Vyzerá to, že Meghan si naozaj našla trénera!“ Nie všetky reakcie však boli pozitívne. Niektorí jej pripomenuli staré slová z jej hitu, kde spievala: „Nebudem žiadna plastová Barbie bábika.“ Jeden komentár znel: „Vidieť ju takú chudú je zvláštne... musím si na to zvyknúť.“
V marci Meghan priznala, že po dvoch pôrodoch podstúpila zväčšenie a modeláciu pŕs a zároveň radikálne zmenila životný štýl. „Začala som cvičiť, zdravo jesť a starať sa o seba,“ napísala vtedy. O mesiac neskôr zverejnila, že používa Mounjaro – liek určený na liečbu cukrovky, ktorý sa stal populárnym ako pomocník pri chudnutí. Dodala, že aj jej manžel Daryl Sabara (známy zo série Spy Kids) ho užíva, pretože „robia všetko spolu“.
„Spolupracujem s dietológom, zmenila som životný štýl, cvičím s trénerom a áno, využila som aj vedu – vďaka Mounjaro! Po druhom tehotenstve sa konečne cítim skvelo,“ napísala speváčka na Instagrame. Manželia spolu vychovávajú dvoch synov – Rileyho (4) a Barryho (2).
Na májovom vystúpení iHeartRadio KIIS-FM Wango Tango Meghan pobavila publikum, keď si upravila text svojho najväčšieho hitu All About That Bass. Namiesto známeho verša „Yeah, it’s pretty clear: I ain’t no size 2“ (Jasné, nie som veľkosť 2) zaspievala s humorom: 👉 „Yeah, it’s pretty clear: I got some new boobs.“ („Jasné, je to zjavné – mám nové prsia.“) Fanúšikovia ju za jej úprimnosť milujú – no zhodujú sa, že takúto Meghan Trainor ešte nikdy nevideli!