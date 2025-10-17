Piatok17. október 2025, meniny má Hedviga, zajtra Lukáš

SMÚTOK v kapele Kiss: Zomrel zakladajúci člen (†74)... Po nešťastnom páde

Ace Frehley Zobraziť galériu (3)
Ace Frehley (Zdroj: Profimedia)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

LOS ANGELES - Vo veku 74 rokov zomrel niekdajší sólový gitarista a spoluzakladateľ americkej rockovej kapely Kiss Ace Frehley. Podľa štvrtkovej správy agentúry AFP to potvrdila jeho rodina, informuje TASR.

Ace Frehley, narodený ako Paul Daniel Frehley, zomrel v kruhu svojich blízkych po nedávnom páde. Frehley, prezývaný aj „Spaceman“, bol v roku 1973 zakladajúcim členom Kiss spolu s frontmanom Genom Simmonsom, rytmickým gitaristom Paulom Stanleym a bubeníkom Petrom Crissom.

Strach o hudobnú legendu: Člen kapely KISS odpadol za volantom a havaroval, skončil v nemocnici! Prečítajte si tiež

Strach o hudobnú legendu: Člen kapely KISS odpadol za volantom a havaroval, skončil v nemocnici!

Jeho gitara zaznela v niektorých ich najväčších hitoch vrátane „Rock and Roll All Nite“ a „I Was Made for Lovin’ You“. Zo skupiny podľa AFP odišiel v roku 1982 kvôli užívaniu drog a nezhodám a venoval sa sólovej kariére. Neskôr sa s Kiss v roku 1996 znovu spojil na turné a s kapelou zotrval šesť rokov. V roku 2024 vydal album s „10.000 Volts“.

Kapela Kiss bola obzvlášť populárna v polovici 70. rokov minulého storočia. Jej členovia sa preslávili teatrálnymi vystúpeniami s ohňostrojmi a dymovnicami, charakteristickým čierno-bielym maľovaním tváre, divokými účesmi a vysokými topánkami na platforme, uviedla AFP.

Kiss
Zobraziť galériu (3)
Kiss  (Zdroj: SITA)

Viac o téme: KissAce Frehley
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Kiss
Člen legendárnej kapely čelí veľkej kritike: Za možnosť byť jeho asistentom si od fanúšikov pýta mastnú sumu!
Zahraniční prominenti
Kiss
KONIEC legendárnej kapely po 50 rokoch: Oznámili termíny posledných koncertov!
Zahraniční prominenti
Hudobný svet v smútku:
Hudobný svet v smútku: Zomrel člen legendárnej rockovej kapely... Inšpirovali aj The Beatles!
Zahraniční prominenti
FOTO Kiss
Známa rocková skupina Kiss zrušila koncert: Čo bolo dôvodom?
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ďurovčík vracia ikonický muzikál, bude to VEĽKOLEPÉ! Plevčík odhalil pravdu o práci s legendárnym režisérom!
Ďurovčík vracia ikonický muzikál, bude to VEĽKOLEPÉ! Plevčík odhalil pravdu o práci s legendárnym režisérom!
Prominenti
Plavebná komora Rohatec - Sudoměřice pri Skalickom prístave v skúšobnej prevádzke
Plavebná komora Rohatec - Sudoměřice pri Skalickom prístave v skúšobnej prevádzke
Správy
Tréner volejbalistiek Slovana Pavel Bernáth po zápase s Trnavou
Tréner volejbalistiek Slovana Pavel Bernáth po zápase s Trnavou
Zoznam TV

Domáce správy

Kajetán Kičura
Prokurátor vrátil prípad obvineného exšéfa Kičurau vyšetrovateľovi
Domáce
Poslanci pokračujú v diskusii:
Poslanci pokračujú v diskusii: Začali rokovanie návrhmi z oblasti školstva
Domáce
FOTO Emóciami prekypujúci parlament: Danko
Emóciami prekypujúci parlament: Danko sa pustil do progresívnej poslankyne, nie som váš podriadený!
Domáce
Veľké dopravné obmedzenia v Trenčíne: Legionárska ulica sa v sobotu uzavrie, MHD mení trasy
Veľké dopravné obmedzenia v Trenčíne: Legionárska ulica sa v sobotu uzavrie, MHD mení trasy
Regióny

Zahraničné

panamský prezident José Raúl
Panama obvinila USA! Ide o vyhrážky zrušenia víz pre jej predstaviteľov
Zahraničné
Dolná komora parlamentu v
Dolná komora parlamentu v Japonsku si zvolí nového premiéra
Zahraničné
Kamera zachytila hrozivé okamihy.
Masaker pri Karlových Varoch: VIDEO Muž napadol predavačku motorovou pílou! Tá len zázrakom prežila
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
PREKVAPIVÁ ponuka pre Trumpa: Zelenskyj prichádza do Washingtonu POSKYTNÚŤ pomoc! TOTO bude kľúčové
Zahraničné

Prominenti

SMÚTOK v kapele Kiss:
SMÚTOK v kapele Kiss: Zomrel zakladajúci člen (†74)... Po nešťastnom páde
Zahraniční prominenti
FOTO Krásna modelka sa snáď
Krásna modelka sa snáď pomýlila: Do spoločnosti dorazila len v SEXI prádielku!
Zahraniční prominenti
Vladislav Plevčík
Ďurovčík vracia ikonický muzikál, bude to VEĽKOLEPÉ! Plevčík odhalil pravdu o práci s legendárnym režisérom!
Domáci prominenti
DESIVÉ SLOVÁ českého herca:
DESIVÉ SLOVÁ českého herca: Do 5 rokov je u nás VOJNA... Krajinu je pripravený BRÁNIŤ!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Tehotenstvo jej úplne zmenilo
Šokujúca zmena tváre počas tehotenstva: VIDEO Žena sa nemohla pozrieť do zrkadla! PREBOHA, to ako vyzerá?
Zaujímavosti
Slabé miesto planéty rastie
Slabé miesto planéty rastie rekordnou rýchlosťou: Zem stráca ochranné pole! Mohlo by to viesť ku katastrofe?
Zaujímavosti
Láska ju mohla stáť
Láska ju mohla stáť zdravie: Mladá žena má alergiu, ktorá jej bránila v intímnom živote! Dokázali by ste to zniesť?
Zaujímavosti
Takto KONEČNE počas menopauzy
Takto KONEČNE počas menopauzy schudnete
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk

Ekonomika

Tešili ste sa na lacné hypotéky? Pozrite si, kam klesli úroky a čo sa deje na trhu!
Tešili ste sa na lacné hypotéky? Pozrite si, kam klesli úroky a čo sa deje na trhu!
Veľké zmeny v PN-kách: Pozrite si, ako sa budú preplácať po novom!
Veľké zmeny v PN-kách: Pozrite si, ako sa budú preplácať po novom!
Rok 2025 je zlatá baňa: Týchto 5 fondov mohlo vaše úspory premeniť na bohatstvo!
Rok 2025 je zlatá baňa: Týchto 5 fondov mohlo vaše úspory premeniť na bohatstvo!
Unikátna stavba ide do finále: Vodiči sa už čoskoro môžu tešiť na najdlhšiu diaľničnú estakádu! (foto)
Unikátna stavba ide do finále: Vodiči sa už čoskoro môžu tešiť na najdlhšiu diaľničnú estakádu! (foto)

Šport

Bývalý majster sveta (†46) spáchal samovraždu, našli ho obeseného v jeho dome
Bývalý majster sveta (†46) spáchal samovraždu, našli ho obeseného v jeho dome
Box
VIDEO Slafkovský zasa účastník šialených scén: Montreal z nuly na sto, gól tri sekundy pred koncom!
VIDEO Slafkovský zasa účastník šialených scén: Montreal z nuly na sto, gól tri sekundy pred koncom!
Juraj Slafkovský
Poznáte prezývky športovcov zo Slovenska? Tento KVÍZ zvládne na 100 percent iba veľký frajer!
Poznáte prezývky športovcov zo Slovenska? Tento KVÍZ zvládne na 100 percent iba veľký frajer!
Kvízy
Po pár dňoch opäť slzy a smútok: Český klub v krátkom čase ranila ďalšia tragická správa
Po pár dňoch opäť slzy a smútok: Český klub v krátkom čase ranila ďalšia tragická správa
Česko

Auto-moto

Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Zaujímavosti
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
Klasické testy
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Predstavujeme
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
Testy

Kariéra a motivácia

Kedy musíte na lekársku prehliadku kvôli práci a kto ju má vlastne zaplatiť?
Kedy musíte na lekársku prehliadku kvôli práci a kto ju má vlastne zaplatiť?
Rady, tipy a triky
Toto sú najväčšie životné chyby, ktoré ľudia ľutujú až na staré kolená. Nerobte ich aj vy!
Toto sú najväčšie životné chyby, ktoré ľudia ľutujú až na staré kolená. Nerobte ich aj vy!
Motivácia a inšpirácia
Nečakajte na január: Ako si nastaviť pracovné ciele ešte tento rok a stihnúť viac, než si myslíte
Nečakajte na január: Ako si nastaviť pracovné ciele ešte tento rok a stihnúť viac, než si myslíte
Motivácia a produktivita
Koľko peňazí by ste už dnes mali odkladať sebe a deťom? Väčšina Slovákov nemá ani polovicu odporúčanej sumy
Koľko peňazí by ste už dnes mali odkladať sebe a deťom? Väčšina Slovákov nemá ani polovicu odporúčanej sumy
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Ako vyšľahať šľahačku? Poznáme aj trik, čo robiť keď sa zrazí
Ako vyšľahať šľahačku? Poznáme aj trik, čo robiť keď sa zrazí
Rady a tipy
Šalát z pečených zemiakov: Teplý či studený – chutí dokonale
Šalát z pečených zemiakov: Teplý či studený – chutí dokonale
Výber receptov

Technológie

Toto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapy
Toto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapy
Technológie
Obľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky heslá
Obľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky heslá
Bezpečnosť
Google DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teória
Google DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teória
Veda a výskum
Robot CODiAQ zaseje strach do srdca nepriateľa: Navrhnutý bol na priamy boj, má výraznú palebnú silu
Robot CODiAQ zaseje strach do srdca nepriateľa: Navrhnutý bol na priamy boj, má výraznú palebnú silu
Správy

Bývanie

Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň

Pre kutilov

Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Rekonštrukcia interiéru
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Záhrada
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Stavba domu
Majster roka 2026 – ukáž, čo si vyrobil, a vyhraj robotickú kosačku až do 1 000 €!
Majster roka 2026 – ukáž, čo si vyrobil, a vyhraj robotickú kosačku až do 1 000 €!
Súťaže

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 beauty novinky, s ktorými dokážete vylepšiť svoju pleť: Odrazí sa to na vašom vzhľade a sebavedomí
Krása
3 beauty novinky, s ktorými dokážete vylepšiť svoju pleť: Odrazí sa to na vašom vzhľade a sebavedomí
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Emóciami prekypujúci parlament: Danko
Domáce
Emóciami prekypujúci parlament: Danko sa pustil do progresívnej poslankyne, nie som váš podriadený!
AKTUÁLNE Ďalší výbuch bankomatu
Domáce
AKTUÁLNE Ďalší výbuch bankomatu na Slovensku! Obyvateľov obce pri Šali vystrašila silná explózia
Kamera zachytila hrozivé okamihy.
Zahraničné
Masaker pri Karlových Varoch: VIDEO Muž napadol predavačku motorovou pílou! Tá len zázrakom prežila
Americký prezident Donald Trump
Zahraničné
PREKVAPIVÁ ponuka pre Trumpa: Zelenskyj prichádza do Washingtonu POSKYTNÚŤ pomoc! TOTO bude kľúčové

Ďalšie zo Zoznamu