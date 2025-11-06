DETAILY smrti hviezdy (†48) Limp Bizkit: To je niečo hrozné!

LOS ANGELES - Basgitarista skupiny Limp Bizkit, Sam Rivers (†48), zomrel náhle a za hrôzostrašných okolností. Nahrávka tiesňového hovoru odhaľuje drámu, ktorú jeho priateľka Keely prežila, keď ho našla mŕtveho.
Smrť basgitaristu a spoluzakladateľa legendárnej metalovej skupiny Limp Bizkit, Sama Riversa, zasiahla hudobný svet ako blesk z jasného neba. No ešte väčší mráz po chrbte naháňajú okolnosti, ktoré jeho úmrtiu predchádzali. Podľa zvukového záznamu z tiesňovej linky, ktorý má k dispozícii magazín TMZ, jeho priateľka Keely v panike oznámila, že našla svojho partnera ležať v kúpeľni.
Tvár mal v kaluži krvi. Do príchodu záchranárov sa ho podľa pokynov operátorky snažila oživiť – no márne. Zdravotníci po príchode na miesto zistili, že Rivers pravdepodobne spadol z toalety a utrpel tržnú ranu na čele. Polícia zároveň uviedla, že vzhľad jeho tela naznačoval možnú pľucnú embóliu – jeho tvár a krk mali modrastý odtieň, zatiaľ čo zvyšok tela bol červený.
Presná príčina smrti však zatiaľ nebola oficiálne zverejnená, čaká sa na výsledky pitvy. Hudobník už v minulosti bojoval so zdravotnými problémami. V roku 2015 opustil kapelu po diagnostikovaní ochorenia pečene spôsobeného dlhodobým nadmerným pitím. Ako neskôr priznal, pred svojím návratom do Limp Bizkit v roku 2018 podstúpil transplantáciu pečene.