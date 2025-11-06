Takto ste Angelinu Jolie ešte nevideli: FOTO v nepriestrelnej veste... Opäť riskuje!

KYJEV - Americká herečka Angelina Jolie pricestovala do ukrajinského mesta Cherson. Podľa fotografií na sociálnych sieťach navštívila tamojšie zdravotnícke zariadenia vrátane pôrodnice a detskej nemocnice, píše TASR na základe stredajšej správy agentúry RBC Ukraine.
Zdroje RBC Ukraine blízke organizátorom herečkinej cesty tvrdia, že sa Jolie bola pozrieť na podmienky liečených pacientov a rozprávala sa s lekármi a matkami na pôrodnom oddelení. Jej návšteva je súčasťou humanitárneho programu zameraného na podporu zdravotníckych zariadení v regiónoch postihnutých vojnou.
Bývalý člen chersonskej mestskej rady Vitalij Bohdanov zverejnil fotografiu herečky, ktorá má na sebe nepriestrelnú vestu s ukrajinskými symbolmi a s nosičom tanierov. Na veste je aj nášivka s názvom Nadácia Dedičstvo vojny, čo je charitatívna organizácia pomáhajúca civilistom postihnutým vojnou s Ruskom.
Jolie navštívila Ukrajinu už krátko po začiatku ruskej invázie. Koncom apríla 2022 pricestovala do Ľvova, kde sa stretla s vysídlencami z Doneckej oblasti a miestnymi dobrovoľníkmi.