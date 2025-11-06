Štvrtok6. november 2025, meniny má Renáta, zajtra René

Takto ste Angelinu Jolie ešte nevideli: FOTO v nepriestrelnej veste... Opäť riskuje!

Angelina Jolie FOTO VNÚTRI Zobraziť galériu (14)
Angelina Jolie (Zdroj: SITA)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

KYJEV - Americká herečka Angelina Jolie pricestovala do ukrajinského mesta Cherson. Podľa fotografií na sociálnych sieťach navštívila tamojšie zdravotnícke zariadenia vrátane pôrodnice a detskej nemocnice, píše TASR na základe stredajšej správy agentúry RBC Ukraine.

Zdroje RBC Ukraine blízke organizátorom herečkinej cesty tvrdia, že sa Jolie bola pozrieť na podmienky liečených pacientov a rozprávala sa s lekármi a matkami na pôrodnom oddelení. Jej návšteva je súčasťou humanitárneho programu zameraného na podporu zdravotníckych zariadení v regiónoch postihnutých vojnou.

Bývalý člen chersonskej mestskej rady Vitalij Bohdanov zverejnil fotografiu herečky, ktorá má na sebe nepriestrelnú vestu s ukrajinskými symbolmi a s nosičom tanierov. Na veste je aj nášivka s názvom Nadácia Dedičstvo vojny, čo je charitatívna organizácia pomáhajúca civilistom postihnutým vojnou s Ruskom.

Jolie navštívila Ukrajinu už krátko po začiatku ruskej invázie. Koncom apríla 2022 pricestovala do Ľvova, kde sa stretla s vysídlencami z Doneckej oblasti a miestnymi dobrovoľníkmi.

 
 

 

Viac o téme: Angelina JolieUkrajina
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Z Davida Beckhama je
Z Davida Beckhama je rytier: Krásne vyznanie od manželky Victorie a výnimočný dar!
Zahraniční prominenti
William a Kate pri
Šok pre Kate a Williama: Tragická smrť ich kamaráta (†45)!
Zahraniční prominenti
Britský EXprinc Andrew tvrdo
Britský EXprinc Andrew tvrdo dopláca na ŠKANDÁL: Prišiel aj o posledný titul!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Jozef Kroner zomrel, ale Kubo žije!
Jozef Kroner zomrel, ale Kubo žije!
Prominenti
Tréner Slovana Vladimír Weiss pred duelom s Kups Kuopio: Chceme bodovať, naša hra sa zlepšuje
Tréner Slovana Vladimír Weiss pred duelom s Kups Kuopio: Chceme bodovať, naša hra sa zlepšuje
Zoznam TV
Andraž Šporar pred duelom KL vo Fínsku: Chcem dať gól a chcem vyhrať tento zápas
Andraž Šporar pred duelom KL vo Fínsku: Chcem dať gól a chcem vyhrať tento zápas
Zoznam TV

Domáce správy

Poľsko chce dovážať LNG
Poľsko chce dovážať LNG zo Spojených štátov: Plánuje ním zásobovať Slovensko aj Ukrajinu
Domáce
VIDEOROZHOVOR Podľa šéfa školských odborárov
Podľa šéfa školských odborárov Ondeka sa reforma nerodila ľahko: Prináša zmeny, po ktorých sme volali
Domáce
Trend na Slovensku, ktorý
Trend na Slovensku, ktorý si všímajú aj obchodné reťazce: Čo ešte viac poteší zákazníkov?
plnielanu.sk
Vo Vranove nad Topľou budujú novú cyklotrasu za milióny eur, hotová má byť v marci 2026
Vo Vranove nad Topľou budujú novú cyklotrasu za milióny eur, hotová má byť v marci 2026
Prešov

Zahraničné

Minister dopravy Sean Duffy
Spojeným štátom hrozí chaos na letiskách: Duffy plánuje znížiť kapacity pre pokračujúci shutdown
Zahraničné
Poľsko chce dovážať LNG
Poľsko chce dovážať LNG zo Spojených štátov: Plánuje ním zásobovať Slovensko aj Ukrajinu
Domáce
FOTO Tajfún postihol takmer dva
Tajfún Kalmaegi spustošil Filipíny: Počet obetí stúpol na viac ako 140 a stovky sú naďalej nezvestné
Zahraničné
Ilustračné foto
Shutdown v Spojených štátoch sa dotýka aj vojakov v zahraničí: Americkým vojakom v Nemecku hrozí nevyplatenie mzdy
Zahraničné

Prominenti

FOTO VNÚTRI Angelina Jolie
Takto ste Angelinu Jolie ešte nevideli: FOTO v nepriestrelnej veste... Opäť riskuje!
Zahraniční prominenti
Dlho im to NEVYDRŽALO:
Dlho im to NEVYDRŽALO: Po finále Love Islandu... TENTO pár oznámil ROZCHOD!
Domáci prominenti
FOTO Premiéra filmu Pod parou.
Vačková po náročnom období: ÚTEK do zahraničia a... Ukázala postavičku v plavkách!
Domáci prominenti
Sally Field
Mama Forresta Gumpa, herečka Sally Field: Kariérne úspechy tieni menej trblietavé súkromie
Osobnosti

Zaujímavosti

veľryba grónska
Tajomstvo nesmrteľnosti odhalené? Vedci veria, že odpoveď sa skrýva v ľadových vodách Arktídy! Dve storočia bez choroby
Zaujímavosti
Vedci v šoku: Mužské
Vedci v šoku: Mužské prirodzenie RASTIE rýchlejšie ako kedykoľvek predtým! Varujú, to NIE JE dobrá správa
Zaujímavosti
Môžete schudnúť, ak prestanete
Môžete schudnúť, ak prestanete jesť po 18-tej? Toto hovorí výskum
vysetrenie.sk
Zabudnite na zázračné tabletky!
Zabudnite na zázračné tabletky! TENTO nenápadný zvyk mení zdravie miliónov ľudí: Odborníci potvrdili, to NAOZAJ funguje!
Zaujímavosti

Dobré správy

Trend na Slovensku, ktorý
Trend na Slovensku, ktorý si všímajú aj obchodné reťazce: Čo ešte viac poteší zákazníkov?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk

Ekonomika

Čína vracia úder Muskovi: Xpeng predstavil robotaxíky a humanoidov, ktorí majú zmeniť svet! (foto)
Čína vracia úder Muskovi: Xpeng predstavil robotaxíky a humanoidov, ktorí majú zmeniť svet! (foto)
Európske milióny pre slovenské železnice: Pozrite si, čo všetko sa zmení vďaka veľkému balíku peňazí! (foto)
Európske milióny pre slovenské železnice: Pozrite si, čo všetko sa zmení vďaka veľkému balíku peňazí! (foto)
Kariéra EXPO Banská Bystrica 2025: Miesto, kde firmy objavujú nové talenty
Kariéra EXPO Banská Bystrica 2025: Miesto, kde firmy objavujú nové talenty
Revolúcia v doručovaní zásielok v praxi: Pozrite si, čo komplikuje život
Revolúcia v doručovaní zásielok v praxi: Pozrite si, čo komplikuje život "poštárke budúcnosti"! (foto)

Šport

VIDEO Fehérváry verzus Dvorský: Debakel pre St. Louis, Ovečkin prepísal dejiny NHL
VIDEO Fehérváry verzus Dvorský: Debakel pre St. Louis, Ovečkin prepísal dejiny NHL
Zostrihy NHL
Penaltová dráma so šťastným koncom: Mladíci Žiliny v oslabení vybojovali postup v UEFA Youth League
Penaltová dráma so šťastným koncom: Mladíci Žiliny v oslabení vybojovali postup v UEFA Youth League
Liga majstrov
Senzácie v Lige majstrov: Outsider šokoval favorita z La Ligy, Chelsea s nečakaným zaváhaním
Senzácie v Lige majstrov: Outsider šokoval favorita z La Ligy, Chelsea s nečakaným zaváhaním
Liga majstrov
VIDEO Najskôr prekonal Gretzkého, teraz sedí úplne sám: Ovečkin potvrdil svoju výnimočnú kariéru
VIDEO Najskôr prekonal Gretzkého, teraz sedí úplne sám: Ovečkin potvrdil svoju výnimočnú kariéru
NHL

Auto-moto

Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Novinky
Cesta pri Spišskom podhradí je zrekonštruovaná. Ešte pribudnú zvodidlá
Cesta pri Spišskom podhradí je zrekonštruovaná. Ešte pribudnú zvodidlá
Doprava
TEST: SEAT Leon FR – Kam sa dostali hothatche za 30 rokov?
TEST: SEAT Leon FR – Kam sa dostali hothatche za 30 rokov?
Klasické testy
NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
Doprava

Kariéra a motivácia

Ako môže naša digitálna stopa formovať budúce kariérne príležitosti?
Ako môže naša digitálna stopa formovať budúce kariérne príležitosti?
Rady, tipy a triky
Tento november zmení váš pracovný život! Zistite, čo vás čaká podľa vášho znamenia
Tento november zmení váš pracovný život! Zistite, čo vás čaká podľa vášho znamenia
O práci s humorom
Sociálna Poisťovňa bude mať na rok 2026 zdroje 16,425 miliardy eur
Sociálna Poisťovňa bude mať na rok 2026 zdroje 16,425 miliardy eur
Domáce
Komplexná pomoc pre osamelých rodičov: Prelomový projekt spája odborníkov a životnú skúsenosť
Komplexná pomoc pre osamelých rodičov: Prelomový projekt spája odborníkov a životnú skúsenosť
Domáce

Varenie a recepty

Najlepšia bielková poleva na medovníky a perníčky
Najlepšia bielková poleva na medovníky a perníčky
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Aký typ zemiakov na lokše? Rozdiel spoznáte hneď po prvom súste
Aký typ zemiakov na lokše? Rozdiel spoznáte hneď po prvom súste
Rady a tipy
Ako dlho variť karfiol pred vyprážaním: Trik, s ktorým sa nerozvarí
Ako dlho variť karfiol pred vyprážaním: Trik, s ktorým sa nerozvarí
Rady a tipy

Technológie

Polícia práve rozbila jednu z najväčších sietí na kryptopodvody: Hackeri ukradli dokopy viac ako 600-miliónov eur
Polícia práve rozbila jednu z najväčších sietí na kryptopodvody: Hackeri ukradli dokopy viac ako 600-miliónov eur
Bezpečnosť
„Zdravšia forma fajčenia“ možno vôbec nie je zdravšia. Vedci odhalili doposiaľ nepoznaný vplyv vapovania na ľudské telo
„Zdravšia forma fajčenia“ možno vôbec nie je zdravšia. Vedci odhalili doposiaľ nepoznaný vplyv vapovania na ľudské telo
Veda a výskum
Týchto 12 populárnych aplikácií mohlo tajne nahrávať tvoje rozhovory a kradnúť správy. Ak ich máš v mobile, okamžite ich vymaž
Týchto 12 populárnych aplikácií mohlo tajne nahrávať tvoje rozhovory a kradnúť správy. Ak ich máš v mobile, okamžite ich vymaž
Android
Zabudni na kľúče. Tento inteligentný zámok otvoríš prstom, mobilom alebo hlasom cez Alexu či iného AI asistenta
Zabudni na kľúče. Tento inteligentný zámok otvoríš prstom, mobilom alebo hlasom cez Alexu či iného AI asistenta
Sponzorovaný obsah

Bývanie

Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver

Pre kutilov

Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Záhrada
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Rekonštrukcia interiéru
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Dvor a záhrada
Nudná zeleň nehrozí! Zoznámte sa s originálnymi a neopozeranými izbovými rastlinami
Nudná zeleň nehrozí! Zoznámte sa s originálnymi a neopozeranými izbovými rastlinami
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Astrologická vernosť: Kto zostane po vašom boku aj v kríze a kto odchádza potichu?
Zábava
Astrologická vernosť: Kto zostane po vašom boku aj v kríze a kto odchádza potichu?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Slováci riešia NEDOSTATOK životne
Domáce
Slováci riešia NEDOSTATOK životne dôležitého lieku! Náhrada stojí až trojnásobok, REAKCIE odborníkov
MIMORIADNY ONLINE Rusko hlási
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko hlási obete po dronovom útoku vo Volgogradskej oblasti: Horí priemyselná zóna
Vladimir Putin
Zahraničné
Moc Vladimira Putina sa otriasa: TÍTO traja muži ho môžu zvrhnúť z trónu!
Kto chcel dve pohlavia
Domáce
Kto chcel dve pohlavia v ústave? PRIESKUM ukázal, v ktorých krajoch mala zmena podporu! Chceli ju aj voliči TÝCHTO strán

Ďalšie zo Zoznamu