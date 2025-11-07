Slávna herečka po ZÁVAŽNÝCH obvineniach kolegu: Všetko hodili za hlavu? FOTO ako dôkaz!

LOS ANGELES - Len pred nejakým obdobím ich spájali škandálozne obvinenia, dnes sa spolu s úsmevom objavujú v spoločnosti. Tak ako to je?
Iba pred pár dňami vyšli na povrch šokujúce informácie. Herečka Millie Bobby Brown obvinila svojho kolegu a zároveň seriálového otca zo Stranger Things, Davida Harboura, z obťažovania a šikany. „Ešte pred nakrúcaním piatej série seriálu podala oficiálnu sťažnosť, v ktorej dosť rozsiahlo riešila obťažovanie a šikanu,” uviedol dobre informovaný zdroj pre magazín Dailymail.com.
Magazín zároveň opakovane zdôraznil, že situácia v žiadnom prípade nesúvisela so sexuálnym obťažovaním. Podľa informácií z médií spoločnosť Netflix všetky obvinenia dôkladne preverila, pričom vyšetrovanie trvalo niekoľko mesiacov. Počas nakrúcania mala Millie na pľaci prítomného aj svojho zástupcu. No teraz to vyzerá tak, že dvojica všetko hodila za hlavu! Spoločne sa totiž objavili na červenom koberci počas premiéry dlho očakávanej 5. série tohto fenoménu.
Ich spoločné vystúpenie vzbudilo obrovskú pozornosť. Millie a David sa usmievali, vtipkovali a pred objektívmi pôsobili veľmi uvoľnene. Pôsobili ako starí priatelia, ktorí si spoločný moment úprimne užívajú. Nevedno však, či išlo len o pretvárku a v súkromí majú stále nevyriešené problémy, alebo sú už negatívne udalosti za nimi.
