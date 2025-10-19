Náhla SMRŤ hviezdy Limp Bizkit: Sam Rivers (†48) bol dušou kapely!

LOS ANGELES - Hudobný svet zasiahla smutná správa. Basgitarista legendárnej kapely Limp Bizkit, Sam Rivers, zomrel vo veku 48 rokov. Správu potvrdila samotná kapela na svojom Instagrame.
Limp Bizkit oznámili tragickú novinu v sobotu večer. „Sam zomrel dnes. Bol naším srdcom,“ napísali členovia skupiny v dojemnom vyhlásení. Dodali, že Rivers „nebol len basgitarista – bol čistá mágia. Bol pulzom pod každou piesňou, pokojom v chaose a dušou v našom zvuku.“ Členovia kapely naňho spomínajú ako na výnimočného človeka. „Bol to človek, akého stretnete len raz za život. Legenda medzi legendami,“ píšu. Vyhlásenie uzavreli slovami: „Odpočívaj v pokoji, brat. Tvoja hudba nikdy nezanikne.“ Príčinu smrti zatiaľ nezverejnili.
Sam Rivers vyrastal spolu s bubeníkom Johnom Ottom a spoločne sa neskôr spojili s frontmanom Fredom Durstom. Spoznali sa ešte začiatkom 90. rokov, keď Sam pracoval v reštaurácii Chick-fil-A. K trojici sa v roku 1996 pridali gitarista Wes Borland a DJ Lethal, čím vznikla zostava, ktorá dobyla svet nu-metalu. Kapela počas troch desaťročí vydala šesť úspešných albumov, vrátane legendárnych Significant Other (1999) a Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000). Medzi ich najväčšie hity patria „Rollin’“, „My Way“, „Take a Look Around“, „Nookie“, „Hot Dog“ či „Break Stuff“, ktorá má na Spotify takmer miliardu prehratí.
Rivers z kapely dočasne odišiel v roku 2015, keď mu lekári diagnostikovali vážne ochorenie pečene spôsobené nadmerným pitím alkoholu. Po transplantácii sa však v roku 2018 triumfálne vrátil späť na pódium – a fanúšikovia ho vítali s obrovským nadšením. Hudobný svet tak prišiel o ďalšiu legendu. Sam Rivers bol nielen výborným hudobníkom, ale aj srdcom jednej z najikonickejších kapiel prelomu tisícročí.
