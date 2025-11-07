Tom Cruise pár týždňov po rozchode: Opäť po boku ďalšej mladej brunetky!

LOS ANGELES - Hollywoodsky idol Tom Cruise opäť púta pozornosť. Po nedávnom rozchode s kráskou Anou de Armas sa na verejnosti objavil po boku ďalšej mladej herečky.
Hollywoodsky herec Tom Cruise sa pred pár týždňami rozišiel s herečkou Anou de Armas. Správy o rozchode hereckej dvojice priniesol The Sun. „Tom a Ana si užili spoločný čas, ale už viac netvoria pár. Rozhodli sa, že ostanú dobrými priateľmi. Iskra medzi nimi akosi vyprchala,” uviedol dobre informovaný zdroj z ich okolia.
No a na londýnskej premiére filmu The Running Man, kde bol spolu so svojím kolegom z Top Gun: Maverick, Glenom Powellom, sa objavil po boku mladej britskej herečky. Na jednej z fotografií z podujatia, ktoré Cruise zverejnil na Instagrame, stojí vedľa 23-ročnej brunetky Emilie Jones – hviezdy oscarového filmu CODA a seriálu Locke & Key. Záber vyvolal poriadny rozruch.
Nie je jasné, či Cruise a Jones spája viac než len profesionálny kontakt – herečka totiž rovnakú fotografiu pridala aj na svoj profil. Pre FOTO, kde sú pri sebe, musíte kliknúť na šípku.