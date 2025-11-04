Úprimná spoveď slávnej speváčky: Prehovorila o problémoch s pitím… Alkohol blokoval moje sny!

LOS ANGELES – Americká speváčka a herečka Jessica Simpson (45) sa na sociálnych sieťach rozhovorila o neľahkom období. V minulosti jej totiž život ničila závislosť, nad ktorou sa jej pred ôsmymi rokmi podarilo zvíťaziť.
Simpson sa preslávila ako všestranne nadaná umelkyňa a svoje kvality dokazovala nielen pred kamerami, ale aj s mikrofónom v ruke. Jej život a kariéru však výrazne komplikoval boj s alkoholom.
Ten však definitívne vyhrala pred ôsmymi rokmi a odvtedy podľa jej slov abstinuje. Toto výročie si pripomenula aj na svojom profile na sociálnej sieti Instagram, kde k svojej fotografii pridala aj inšpiratívne slová.
„Pred 8 rokmi som sa rozhodla priznať sa, čeliť a zbaviť sa sebadeštruktívnych častí môjho života, ktoré som si sama zvolila. Toto rozhodnutie mi umožnilo žiť v súlade s Božím zámerom pre môj život,“ napísala Simpson.
„Alkohol umlčal moju intuíciu, blokoval moje sny a naháňal moje neustále obavy z uspokojenia. Dnes mám jasno. Dnes ma poháňa viera. Strach aj viera sú niečo, čo cítime, ale nevidíme. Som šťastná, že som si vybrala vieru namiesto strachu. Svoju silu som nenašla v boji, ale v kapitulácii,“ doplnila umelkyňa.