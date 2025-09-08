Móda z MTV VMAs očami AI: Pastierka, speváčka v detskej ohrádke... Sladké, ale GÝČOVÉ!

NEW YORK - Červený koberec MTV VMA’s 2025 sa opäť premenil na prehliadku extravagancie, odvahy aj módnych prešľapov. Niektoré hviezdy stavili na trblietky, iné na čipku či priehľadné kúsky – a našli sa aj také, ktoré pripomínali rozprávkové bytosti či hrdinov z komiksov. Kto zažiaril, kto to prepískol a kto šokoval až na hranici dobrého vkusu? Prinášame vám názor umelej inteligencie!
Sexyy Red, raperka
Kožené minišaty, čižmy až po kolená a balík dolárov v ruke? To je energia „drzá kráľovná večera“. Odvážne, provokatívne a presne to, čo patrí na červený koberec MTV.
Hodnotenie: 8/10
Ice Spice, raperka
Korzet ako zo starých čias, k tomu patchworková sukňa a ružový účes. Sladké, ale trochu gýčové. Vyzerá ako princezná, ktorá sa stratila v second-hande.
Hodnotenie: 6,5/10
Tyla, speváčka
Kratučké šaty, šperkov ako zo zlatej pokladnice a pôvab, ktorý nepotrebuje veľa. Tento štýl pôsobí mladistvo, ale stále elegantne.
Hodnotenie: 8,5/10
Jessica Simpson, speváčka
Šaty z jemnej sieťky, celé v temnom tóne a so silným efektom femme fatale. Sexy a dramatické, no trochu pripomína čiernu záclonu.
Hodnotenie: 7,5/10
FKA Twigs, speváčka
Brušné svaly von, krvavočervený komplet a nálada ako z gotického románu. Odvážne, originálne, ale viac to pôsobí ako kostým než večerná róba.
Hodnotenie: 7/10
Maria Zardoya, hudobníčka
Priehľadný vrch, jemné farby a čierny kožušinový plášť. Je to mix elegancie a šoku. Odvaha sa cení, ale hranica vkusu je veľmi tenká.
Hodnotenie: 6/10
Paris Hilton, hotelová dedička
Čierne minišaty s plameňmi, rukavičky a vysoký chvost. Vyzerá ako kráľovná ohňa, pripravená ovládnuť pódium. Jeden z najvýraznejších outfitov večera!
Hodnotenie: 9/10
Nicky Hilton, hotelová dedička
Svetlomodré šaty, rozparok a jemná elegancia. Krásne, no trochu príliš bezpečné – oproti ostatným outfitom pôsobí skôr ako hosť na plese, nie na bláznivých VMA’s.
Hodnotenie: 8/10
Sabrina Carpenter, speváčka
Červená čipka, ligot a fialové pierko. Trochu prehnané, trochu kabaret, ale na červenom koberci to funguje.
Hodnotenie: 7,5/10