Nehorázny TRAPAS slávnej speváčky: Na pódiu sa... TOTO nechcete zažiť!

Jessica Simpson (Zdroj: SITA)

Jessica Simpson sa zaradila medzi známe tváre šoubiznisu, ktoré zažili na pódiu poriadne trápnu chvíľu. Počas stredajšieho živého vystúpenia v populárnej rannej relácii Today sa jej totiž prihodila nehoda, o ktorej následne prehovorila v zákulisí. Speváčka vystúpila v rámci letnej koncertnej série televízie NBC.

Diváci si počas jej vystúpenia nič zvláštne nevšimli, no podľa Page Six sa po návrate do zákulisia priznala hosťom v šatni, že sa jej počas vystúpenia pritrafila nehoda. Zdanlivo kuriózne situácie, ako je táto, nie sú v hudobnom priemysle až také zriedkavé. Podobnú skúsenosť majú za sebou aj hviezdy ako Pattie Labelle, Fergie, Joe Jonas, Ed Sheeran či Hugh Jackman.