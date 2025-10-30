Slávna herečka úpravám nepodľahla: FOTO Za vrásky sa NEHANBÍ!

LOS ANGELES - Herečka Jodie Foster (60) opäť potvrdila, že aj bez akýchkoľvek zásahov možno vyzerať dobre. Na premiére svojho filmu očarila prirodzenosťou. Za vrásky sa vôbec nehanbí!
Hollywoodska herečka Jodie Foster opäť všetkým dokázala, že prirodzenosť nikdy nevyjde z módy. Na premiére svojho nového filmu A Private Life, ktorý otvoril americko-francúzsky filmový festival v Los Angeles, zažiarila s eleganciou a šarmom, aký sa len tak nevidí.
Šesťdesiatročná herečka, ktorá sa na filmovom plátne objavuje už od detstva, pôsobila sebavedomo – bez zbytočných výstrelkov, prehnaného mejkapu či viditeľných estetických zásahov. Na červený koberec zvolila tmavý nohavicový kostým, ktorý dokonale podčiarkol jej figúru. Na verejnosti pôsobí pokojne, vyrovnane a s charizmou, akú jej môžu závidieť aj mladšie kolegyne.
Je dôkazom toho, že krása sa neskrýva v retuši ani v botoxe. V plnej kráse totiť ukázala svoje vrásky. Je jasné, že sa estetickým úpravám vyhýba. A nie je na tom nič zlé. Žiadne zúfalé pokusy zastaviť čas – len dôstojnosť, úsmev a iskra v očiach. A práve to je ten najväčší dôkaz, že skutočná krása nestarne.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%