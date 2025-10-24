Slávna herečka výrazne SCHUDLA: Pýši sa VYRYSOVANÝM bruškom!

LOS ANGELES - Herečka a komička Amy Schumer (44) má dôvod na úsmev – vyzerá lepšie ako kedykoľvek predtým! Na Instagrame sa pochválila novou selfie z kúpeľne, na ktorej ukázala svoju výrazne štíhlejšiu postavu. A ako sama zdôraznila – všetko je prirodzené!
„Bez filtra, bez výplní, bez čistého zrkadla,“ napísala vtipne k fotke, na ktorej pózuje v športovej podprsenke a sebavedomo predvádza svoje ploché bruško. Komička v posledných týždňoch žiari – a fanúšikovia si to všímajú. Už začiatkom októbra sa objavila na Instagrame v krátkych šatách značky Miu Miu počas výletu v Las Vegas so svojimi kamarátkami Alex Saks a Jillian Bell.
Komentáre pod fotkou sa okamžite zaplnili pochvalami. „Amy, tie nohy by si mala ukazovať častejšie!“ napísala odborníčka na pleť Georgia Louise. Režisér Lee Daniels dodal: „Štíííííhla mamka!“ a herečka Selma Blair stručne, ale výstižne reagovala: „Nohy!“
Amy sa nikdy netajila tým, že za jej zmenou postavy stojí dlhá a náročná cesta. V minulosti priznala, že podstúpila liposukciu, a otvorene hovorila aj o svojej „hroznej skúsenosti“ s liekom Ozempic, ktorý je známy tým, že pomáha rýchlo schudnúť. „Mám gén, ktorý spôsobuje extrémnu nevoľnosť – preto som počas tehotenstva tak veľmi trpela,“ prezradila začiatkom roka v relácii Howarda Sterna. „Skúsila som Ozempic pred tromi rokmi a bolo mi tak zle, že som takmer nevstala z postele. Nemala som energiu a stále som vracala. Iným to pomáha, ale pre mňa to nebolo.“
Amy dodala, že si kvôli vedľajším účinkom nedokázala ani hádzať loptu so svojím synčekom Geneom Davidom (6), ktorého má s manželom Chrisom Fischerom. Neskôr však našla riešenie, ktoré jej konečne pomohlo. Kombinuje estrogén a progesterón na zmiernenie príznakov perimenopauzy a liek Mounjaro, určený na liečbu cukrovky 2. typu, ktorý často lekári predpisujú aj na chudnutie. „Všetky symptómy perimenopauzy zmizli. Vlasy mám hustejšie, pleť krajšiu a viac energie,“ priznala v marci na Instagrame. „Cítim sa naozaj dobre a chcela som byť voči vám úprimná.“