Vydražili gitaru hviezdy Oasis: Z tej sumy sa vám zatočí hlava!

LONDÝN - Elektrickú gitaru Noela Gallaghera z britskej rockovej skupiny Oasis vo štvrtok v Londýne vydražili za takmer 290 tisíc libier. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Červená elektrická gitara Gibson ES-355 je známa aj tým, že bola poškodená počas hádky Noela s bratom a spoluzakladateľom Oasis Liamom pred koncertom na parížskom hudobnom festival Rock en Seine v auguste 2009. Po roztržke hudobná dvojica zrušila svoj koncert a Noel z kapely odišiel.
V auguste minulého roku Oasis oznámili celosvetové turné, ktoré v súčasnosti ukončujú. Vydražená gitara bola ešte v roku 2022 opravená a prvýkrát sa predala za 385 tisíc eur na aukcii v Paríži. Finálna sumu na štvrtkovej dražbe v Londýne podľa dražobnej siene Propstore bola výrazne pod maximálnou odhadovanou cenou pol milióna libier.
Okrem gitary sa za 75.600 libier vydražili ručne písané texty Noela Gallaghera, slnečné okuliare Elvisa Presleyho za 75.600 libier alebo biely klobúk Michaela Jackona z videoklipu k piesni Smooth Criminal za 50.400 libier.