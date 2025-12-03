KRACH manželstva slávnej komičky? Zdroj hovorí jasne - šanca na záchranu je NULOVÁ!

NEW YORK - Zdá sa, že manželstvo americkej komičky Amy Schumer (44) a jej manžela, šéfkuchára Chrisa Fischera (45) sa blíži ku koncu. Podľa zdrojov portálu Page Six už dvojica nemá "žiadnu šancu" zachrániť vzťah!
Zdroj tvrdí, že problémy medzi manželmi pretrvávajú už roky. „Momentálne riešia už len plán pokojného rozchodu,“ uviedol zdroj pre Page Six, narážajúc na známy pojem "vedomé odpútanie", ktoré v roku 2014 preslávili Gwyneth Paltrow a Chris Martin.
Reči o kríze sa začali šíriť už v roku 2023, keď Amy trávila celé leto bez manžela. Odišla do Európy s Jerrym Seinfeldom a jeho manželkou, zatiaľ čo Fischer zostal doma. Koncom leta sa síce opäť stretli na Marta´s Vineyard a mali pracovať na vzťahu, no podľa priateľov je teraz jasné, že snaženie nestačilo.
Pár má 6-ročného syna Genea, ktorý má byť podľa blízkych teraz v centre ich pozornosti. „Manželstvo je nezachrániteľné, ale Amy chce, aby spoločné rodičovstvo fungovalo čo najlepšie,“ tvrdí zdroj.