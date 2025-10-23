Brigitte Bardot po VÁŽNEJ operácii: Popiera FALOŠNÉ správy o svojej smrti!

FRANCÚZSKO - Francúzska herecká legenda Brigitte Bardot (91) musela dementovať fámy o svojej smrti. Po tom, čo známy influencer zverejnil nepravdivú správu o jej úmrtí, hviezda reagovala s typickou razanciou.
Francúzska filmová ikona Brigitte Bardot bola v stredu nútená vydať vyhlásenie, ktorým vyvrátila falošné správy o svojej smrti. Na sociálnej sieti X oznámila, že je živá, zdravá a v dobrej nálade po nedávnom pobyte v nemocnici.
„Neviem, kto je ten idiot, ktorý dnes večer spustil tieto falošné správy o mojej smrti, ale vedzte, že sa mám dobre a že nemám v úmysle odísť zo scény,“ napísala legendárna herečka. Správy o údajnom úmrtí hviezdy sa rozšírili po tom, čo francúzsky influencer Aqababe (vlastným menom Aniss Zitouni) zverejnil na platformách X a Instagram tvrdenie, že Bardot zomrela na juhu Francúzska.
Niekoľko hodín po tom, ako sa správa rozšírila po internete, Bardot osobne reagovala a ubezpečila fanúšikov, že je teda v poriadku. Herečka sa len nedávno vrátila z nemocnice, kde podstúpila menší zákrok súvisiaci s bližšie nešpecifikovanou chorobou.