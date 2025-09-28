Nedeľa28. september 2025, meniny má Václav, zajtra Michal, Michael, Michaela

Muži ju zbožňovali, ona sa pokúsila o samovraždu... KVÍZ Čo viete o slávnej Brigitte Bardot?

LOS ANGELES - Francúzska ikona strieborného plátna, sexsymbol 50. a 60. rokov a múza mnohých mužov – Brigitte Bardot dnes oslavuje 91. narodeniny. Pri tejto príležitosti sme pre vás pripravili kvíz, v ktorom si môžete otestovať, čo všetko viete o živote legendárnej herečky.

Ilustračná fotografia
Slováci sa búria: Poistky na auto im stúpli aj o desiatky eur! Bude ešte horšie, upozorňuje analytička
Domáce
FOTO Slováci zaháňajú konsolidačný stres
Slováci zaháňajú konsolidačný stres memečkami: Prepieraná bola diplomovka, letenky a aj najslávnejšia mama
Domáce
Spor sa poriadne vyostruje:
Spor sa poriadne vyostruje: Pellegrini nazval Danka klamárom, VIDEO šéf SNS vybuchol!
Domáce
SHMÚ vydal výstrahu: V TÝCHTO okresoch hrozí mráz! Môže poškodiť úrodu
SHMÚ vydal výstrahu: V TÝCHTO okresoch hrozí mráz! Môže poškodiť úrodu
Banská Bystrica

Ilustračné foto
Hrozí Boeingu definitívny KONIEC v USA?! Dôvodom má byť TOTO známe meno!
Zahraničné
Upozornenie: Video nie je vhodné pre maloletých!
Šokujúci pohľad na ceste! Rusi sa nahí oddávali vášni na korbe idúceho auta: Sex na VIDEU obletel internet
Zahraničné
Staronový šéf FPÖ Kickl
Staronový šéf FPÖ Kickl späť na čele strany: Chce transformovať Rakúsko
Zahraničné
Rusko varuje NATO pred
Rusko varuje NATO pred zostrelením stíhačiek: Znamenalo by to 3. svetovú VOJNU!
Zahraničné

Muži ju zbožňovali, ona
Muži ju zbožňovali, ona sa pokúsila o samovraždu... KVÍZ Čo viete o slávnej Brigitte Bardot?
Zahraniční prominenti
Mika Häkkinen
Slávny pretekár si nabalil Češku a potom... Trapaaas!
Osobnosti
Kavaschovú oblial studený pot:
Kavaschovú oblial studený pot: Pri tejto vete od dcéry jej prišlo ZLE! Neuveríte, čo sa jej spýtala
Domáci prominenti
Taryn Manning
Slávna herečka sa DRUHÝKRÁT narodila: Prežila NEHODU lietadla... Mrazivé spomienky!
Zahraniční prominenti

Cestujúca si obrusovala nohy
Nechutná scéna z newyorského metra! VIDEO Žena si robila pedikúru pred cestujúcimi: Suchá koža lietala všade
Zaujímavosti
TOTO ovocie vám pomôže
TOTO ovocie vám pomôže pri zápche, únave aj s chudnutím: V čerstvej i sušenej verzii
vysetrenie.sk
Chcete, aby vám vajíčka
Chcete, aby vám vajíčka vydržali dlhšie? Zabudnite na TOTO miesto, tam im škodíte!
Zaujímavosti
Nebezpečná hra s medveďom
Nebezpečná hra s medveďom mohla skončiť tragicky: VIDEO pobúrilo ochranárov! To naozaj mu dal muž sladený nápoj?
Zaujímavosti

Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Anna a Martin priniesli
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Chrípková sezóna sa blíži:
TOP 10 najpredávanejších áut všetkých čias: Máte niektorý z týchto modelov?
TOP 10 najpredávanejších áut všetkých čias: Máte niektorý z týchto modelov?
Otvorením obchvatu to nekončí: Jozef Ráž prezradil, čo všetko sa chystá pri Košiciach! (foto)
Otvorením obchvatu to nekončí: Jozef Ráž prezradil, čo všetko sa chystá pri Košiciach! (foto)
Prepočítajte to na eurá: Viete, koľko stáli bežné veci pred rokom 2009? (kvíz)
Prepočítajte to na eurá: Viete, koľko stáli bežné veci pred rokom 2009? (kvíz)
Odborári píšu Pellegrinimu ostrý list: Po schválení konsolidácie ho vyzývajú k vážnemu kroku!
Odborári píšu Pellegrinimu ostrý list: Po schválení konsolidácie ho vyzývajú k vážnemu kroku!

Prehrávali už 0:6, potom vstali z popola: Bundesliga zažila neskutočné gólové šialenstvo!
Prehrávali už 0:6, potom vstali z popola: Bundesliga zažila neskutočné gólové šialenstvo!
Bundesliga
Juraj Slafkovský a Filip Mešár: Online prenos zo zápasu Toronto – Montreal
Juraj Slafkovský a Filip Mešár: Online prenos zo zápasu Toronto – Montreal
NHL
Krásne góly aj zahodená penalta v nadstavení: Východniarske derby dvíhalo divákov zo sedadiel
Krásne góly aj zahodená penalta v nadstavení: Východniarske derby dvíhalo divákov zo sedadiel
Niké liga
Padlo ďalšie dôležité rozhodnutie: Rusko a Bielorusko sa dočkalo dobrej správy
Padlo ďalšie dôležité rozhodnutie: Rusko a Bielorusko sa dočkalo dobrej správy
Parašport

FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
Novinky
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy

Máte pocit, že vás v práci nikto nechápe?
Máte pocit, že vás v práci nikto nechápe?
Vzťahy na pracovisku
Toto je dôvod, prečo väčšina ľudí nečíta knihy. A ako to zmeniť aj s minimom času?
Toto je dôvod, prečo väčšina ľudí nečíta knihy. A ako to zmeniť aj s minimom času?
Rady, tipy a triky
Ak nie ste na očiach, akoby ste ani neexistovali: Prečo sa v práci (a živote) neoplatí byť „nenápadný“?
Ak nie ste na očiach, akoby ste ani neexistovali: Prečo sa v práci (a živote) neoplatí byť „nenápadný“?
Motivácia a inšpirácia
Hľadáš stabilnú a odborne zaujímavú prácu v strojárstve? INOX PROCESS ponúka technické pozície s náborovým bonusom až do 700 €
Hľadáš stabilnú a odborne zaujímavú prácu v strojárstve? INOX PROCESS ponúka technické pozície s náborovým bonusom až do 700 €
Zaujímavé pracovné ponuky

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Domáca vegeta: Zdravšia verzia priamo z vašej kuchyne
Domáca vegeta: Zdravšia verzia priamo z vašej kuchyne
Rady a tipy
Fliačky s kapustou: Chutný a sýty obed či večera z pár surovín
Fliačky s kapustou: Chutný a sýty obed či večera z pár surovín
Výber receptov

Neuveriteľné! Pozri sa na záber rodiacej sa protoplanéty, ktorá rastie výskumníkom pred očami v reálnom čase
Neuveriteľné! Pozri sa na záber rodiacej sa protoplanéty, ktorá rastie výskumníkom pred očami v reálnom čase
Vesmír
Zabijak Ozempicu? Nový liek neberie chuť do jedla, no preprogramuje metabolizmus pre dlhodobé chudnutie
Zabijak Ozempicu? Nový liek neberie chuť do jedla, no preprogramuje metabolizmus pre dlhodobé chudnutie
Veda a výskum
RECENZIA: Pixel 10 Pro XL je Android, ktorý ťa ohúri displejom, výkonom aj fotoaparátom
RECENZIA: Pixel 10 Pro XL je Android, ktorý ťa ohúri displejom, výkonom aj fotoaparátom
Recenzie
Diamanty ukrývali tajomstvo, ktoré vedcov mátalo celé desaťročia. Teraz konečne odhalili, čo sa odohráva hlboko pod našimi nohami
Diamanty ukrývali tajomstvo, ktoré vedcov mátalo celé desaťročia. Teraz konečne odhalili, čo sa odohráva hlboko pod našimi nohami
Vesmír

Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko

Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Stavebný materiál
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Recepty
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Dvor a záhrada

Ilustračná fotografia
Domáce
Slováci sa búria: Poistky na auto im stúpli aj o desiatky eur! Bude ešte horšie, upozorňuje analytička
Ilustračné foto
Zahraničné
Hrozí Boeingu definitívny KONIEC v USA?! Dôvodom má byť TOTO známe meno!
Ruského vlogera Georgya Dzugkoeva
Zahraničné
Šokujúci pohľad na ceste! Rusi sa nahí oddávali vášni na korbe idúceho auta: Sex na VIDEU obletel internet
Rusko varuje NATO pred
Zahraničné
Rusko varuje NATO pred zostrelením stíhačiek: Znamenalo by to 3. svetovú VOJNU!

