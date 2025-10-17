STRACH o ikonickú Brigitte Bardot (91): Je v NEMOCNICI... Operácia kvôli VÁŽNEJ CHOROBE!

SAINT-TROPEZ - Francúzsko v obavách o svoju legendu! Brigitte Bardot (91), niekdajšia hviezda svetového filmu a neskôr symbol boja za práva zvierat, je podľa regionálnych médií už približne tri týždne hospitalizovaná v súkromnej nemocnici Saint-Jean v Toulone.
Muži ju zbožňovali, ona sa pokúsila o samovraždu... KVÍZ Čo viete o slávnej Brigitte Bardot?
Podľa denníkov Nice-Matin a La Dépêche du Midi mala Bardot podstúpiť chirurgický zákrok súvisiaci so závažnou chorobou. Presný charakter ochorenia však zatiaľ nebol zverejnený a jej najbližší mlčia. Z miestnych zdrojov však prenikli správy, že zdravotný stav herečky bol istý čas vážny, no v posledných dňoch sa jej vraj darí lepšie. Ak sa zotavovanie bude vyvíjať priaznivo, lekári zvažujú jej prepustenie z nemocnice v najbližších dňoch.
Legendárna Brigitte Bardot (90) PREHOVORILA po dlhých 11 rokoch: ZASTALA SA obvineného Depardieua!
Bardot, ikona 50. a 60. rokov a sexsymbol svojej éry, žije už dlhé roky v ústraní vo svojom dome v Saint-Tropeze. Verejnosti sa vyhýba a venuje sa najmä téme, ktorá jej leží na srdci – ochrane zvierat. Napriek vysokému veku však zostáva aktívna a svojrázna.
Koncom septembra 2025 dokonca vydala knihu Mon BBcédaire, kde sa otvorene prihovára svojim fanúšikom. „Sloboda znamená byť sám sebou, aj keď to niekomu prekáža,“ píše v nej. Vydavateľstvo Fayard opisuje publikáciu ako „ponor do osobnosti ženy, ktorá svojou nezávislosťou, odvahou a presvedčením poznačila celú generáciu“.