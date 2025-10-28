Fanúšikovia kultového sitkomu v SMÚTKU: Zomrela Prunella Scales (†93)!

LONDÝN - Vo veku 93 rokov zomrela britská herečka Prunella Scales, známa najmä ako manažérka hotela Sybil Fawltyová z kultového britského sitcomu Hotelík (Fawlty Towers). O úmrtí herečky informoval spravodajský server BBC s odvolaním sa na jej rodinu.
Podľa synov Samuela a Josepha herečka zomrela v pondelok vo svojom dome v Londýne. Deň pred smrťou vraj sledovala seriál Hotelík, v ktorom v 70. rokoch stvárnila panovačnú manželku majiteľa hotela Basila Fawltyho, ktorého hral legendárny John Cleese.
V roku 2013 jej lekári diagnostikovali vaskulárnu demenciu. Jej manžel, herec Timothy West, zomrel minulý rok v novembri. „Hoci ju demencia prinútila ukončiť jej úctyhodnú hereckú kariéru, ktorá trvala takmer 70 rokov, naďalej žila vo svojom dome,“ uviedli jej synovia vo vyhlásení a poďakovali všetkým, ktorí sa o ich matku starali.