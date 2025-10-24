Sheldon (52) z Teórie veľkého tresku: Zhodil bradu a… Aha, vyzerá ako za starých čias!

NEW YORK - Jim Parsons, nesmrteľný predstaviteľ Sheldona Coopera zo seriálu Teória veľkého tresku, sa po dlhšom období opäť ukázal na verejnosti. Stačila drobná zmena vizáže a fanúšikovia ostali v nemom úžase.
Fanúšikovia seriálu Teória veľkého tresku zažili menší šok! Jim Parsons, ktorý sa zapísal do histórie televíznej komédie ako geniálny, no poriadne svojský Sheldon Cooper, sa po dlhšom čase objavil na verejnosti. Herec prišiel podporiť svetoznámu baletku Misty Copeland na jej vystúpenie v David Geffen Hall v New Yorku, kde dorazil v štýlovom, no civilnom outfite.
A predsa si všetci všimli zmenu, ktorú sa nedalo prehliadnuť. Zbavil sa brady, s ktorou bol v posledných rokoch často vídaný, a zrazu vyzeral takmer rovnako ako v časoch, keď mu Sheldonov sarkastický humor a geniálne hlášky priniesli slávu. Akoby sa na ňom roky takmer nepodpísali!
Teória veľkého tresku sa na televíznych obrazovkách objavila pred takmer dvadsiatimi rokmi, takže prirodzené zmeny sú u hercov možné pozorovať. No práve oholenie mu dodalo mladistvý vzhľad a fanúšikom prinieslo príjemnú dávku spomienok na seriál, ktorý ovládol svet a stal sa kultovou klasikou.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%