Strach o hudobnú legendu: Člen kapely KISS odpadol za volantom a havaroval, skončil v nemocnici!

MALIBU – Najnovšie správy o gitaristovi Genovi Simmonsovi (76) vystrašili mnohých fanúšikov. Po dopravnej nehode totiž legenda skupiny KISS skončila v nemocnici.
Legendárny muzikant a zakladajúci člen skupiny KISS patrí medzi najväčšie hudobné legendy. Pre jeho obrovský talent si spolu s kapelou získal srdcia miliónov fanúšikov po celom svete. Tých však v posledných dňoch prekvapili nepríjemné správy, ktoré sa s menom Simmonsa začali spájať.
Polícia totiž miestnym médiám, ktoré citoval Page Six, prezradila detaily dopravnej nehody, ktorej bol gitarista priamym účastníkom. Podľa dostupných informácií sa mal incident stať v uliciach Malibu, kde vrazil do zaparkovaného auta.
Po príchode na miesto našli policajti Simmonsa pri vedomí, avšak mal im povedať, že tesne pred nárazom stratil vedomie. Jeho manželka uviedla, že bol prevezený do nemocnice na ďalšie vyšetrenia.
Následne sa prihovoril fanúšikom samotný hudobník, ktorý im poslal odkaz prostredníctvom sociálnej siete Instagram. „Ďakujem všetkým za milé priania. Som úplne v poriadku. Mal som malú nehodu. To sa stáva. Najmä tým z nás, ktorí sú hrozní vodiči. A to som ja. Všetko je v poriadku,“ uviedol Simmons.