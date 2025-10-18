Slávna Halle Berry tesne pred 60-kou: FOTO v bikinách... Vek je len číslo!

BORA BORA - Halle Berry opäť dokazuje, že vek je len číslo. Oscarová herečka ohromila fanúšikov fotografiou v zlatých bikinách. Sebavedomá hviezda tvrdí, že sa cíti lepšie než kedykoľvek predtým.
Oscarová herečka Halle Berry opäť potvrdila, že vek je len číslo. Na platforme X zverejnila fotografiu, na ktorej pózuje v bikinách pri vode, a k snímke napísala stručný, no výstižný odkaz: „Toto je 59.“ Fanúšikovia ju okamžite zaplavili obdivnými reakciami. „Toto je totálna bohyňa,“ napísal jeden z nich.
„Prameň mladosti je určite niekde nablízku,“ dodal ďalší. „Kde môžem predať dušu, aby som takto vyzerala v 59?“ žartovala iná. Ďalší používateľ poznamenal: „59 kde?? Starne, akoby objavila tajný kód.“ Nie je to prvýkrát, čo Halle Berry hovorí otvorene o prijímaní svojho veku. V roku 2024 v rozhovore pre Oprah Daily priznala, že sa cíti lepšie než kedykoľvek predtým.
„Som na ceste za dlhovekosťou, každý deň objavujem, čo musím robiť, aby som zostala zdravá. A to mi dáva silu,“ povedala herečka. „Cítim sa sebavedomo. Cítim sa silná. Cítim sa sexy. Som múdrejšia a rozumnejšia než kedykoľvek predtým. Myslím si, že šesťdesiatka bude nádherné obdobie a veľmi sa na ňu teším.“
