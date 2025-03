Člen legendárnej kapely čelí veľkej kritike: Za možnosť byť jeho asistentom si od fanúšikov pýta mastnú sumu!

Kiss (Zdroj: SITA)

Gene Simmons patril medzi zakladajúcich členov skupiny KISS a vydržal v nej až do ukončenia jej pôsobenia v roku 2023. Na hudbu však nezanevrel a momentálne sa venuje svojej vlastnej kapele s názvom Gene Simmons Band.

Gene Simmons (Zdroj: SITA)

Tá sa však dostala pod paľbu kritiky. Fanúšikovia si totiž môžu splniť sen a na deň sa stať asistentom spomínaného Simmonsa. Tento zážitok bude obsahovať okrem viacerých povinností aj obed s legendárnym gitaristom.

Viacero zahraničných médií vrátane Mirroru však informuje, že potenciálni záujemcovia si budú musieť siahnuť hlboko do vrecka a pripraviť si približne 11,5 tisíc eur. To sa však nepáči veľkej časti fanúšikov, ktorí mu za to poriadne naložili.

„Aj tak si ten fanúšik bude musieť kúpiť lístok na šou," všimol si pozorný fanúšik. „Takže, ľudia majú platiť tebe? Za to, že budú pre teba pracovať? Toto mi vôbec nevychádza," pridal sa ďalší. „Nechutné, on tie peniaze vôbec nepotrebuje. Mal by to dopriať zadarmo skutočným fanúšikom," doplnil fanúšik, ktorého s ostatnými citoval spomínaný Mirror.