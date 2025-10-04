Trápne stretnutie! Jessica Alba po ROZVODE: S manželom opäť spolu!

LOS ANGELES - Hollywoodska kráska Jessica Alba (44) a jej exmanžel Cash Warren (46) majú za sebou poriadne rozpačité stretnutie. Obaja prišli podporiť svoju dcéru Honor (17) na tenisový zápas – no podľa svedkov medzi nimi vládlo napätie, ktoré by sa dalo krájať.
Podľa fotografií, ktoré získal Page Six, kráčali vedľa seba, no Jessica na Casha ani len nepozrela. „Jessica si ho nevšimla, keď dorazil, a celý zápas ho úplne ignorovala,“ prezradil očitý svedok pre Daily Mail. Manželia sedeli ďaleko od seba, medzi nimi dokonca niekoľko ľudí, a celé stretnutie neprehovorili ani slovo. Až na konci zápasu sa Cash odvážil prísť k Jessice a poprosiť ju, aby sa s ním prešla do parku, kde sa chvíľu rozprávali.
Herečka známa z Fantastickej štvorky podala v februári žiadosť o rozvod po 17 rokoch manželstva. Ako dôvod uviedla „neprekonateľné rozdiely“ a dátum odlúčenia stanovila na 27. december 2024. Spoločne požiadali o zdieľanú starostlivosť o tri deti – Honor (17), Haven (14) a Hayesa (7).
Rozchod sa môže poriadne predražiť – pár totiž nikdy nepodpísal predmanželskú zmluvu. Hodnota Jessicinej firmy Honest Company sa odhaduje na 623 miliónov dolárov, zatiaľ čo Cashova značka spodnej bielizne Pair of Thieves má hodnotu minimálne 100 miliónov dolárov.
Obaja už medzitým našli novú lásku. Jessica randí s hercom Dannym Ramirezom a nedávno spolu oslavovali jeho 33. narodeniny v New Yorku. Cash sa zas spája s modelkou Hanou Sun Doerr (25) a dokonca aj s mladou Seannou Pereirou (20).