Slávnu modelku zradila blúzka: CVAK a... Dobrý den, kozy ven!

PARÍŽ - Modelka Brooks Nader sa stala nečakaným stredobodom pozornosti. Jej odvážny outfit s priehľadným topom zaujal všetkých. A stačil jeden záblesk a módna hviezda ukázala viac, než zamýšľala.
Počas týždňa módy v Paríži sa postarala o poriadny rozruch americká modelka Brooks Nader, ktorá sa objavila na večeri v známom reštauračnom podniku Le Sienna Restaurant. Nader, známa svojou odvahou, si zvolila outfit, ktorý rozhodne nezostal bez povšimnutia. A keď sa na ňu obrátili fotoaparáty, blesky odhalili viac, než možno sama plánovala.
Pod priehľadnou blúzkou totiž nemala absolútne nič. Fotografi zachytili modelku v okamihu, keď jej outfit „zradil“ a odhalil celé jej poprsie. V módnom svete sa podobné „nehody“ stávajú čoraz častejšie. A hoci by iná žena možno spanikárila, blondínka si zachovala svoju eleganciu a pôvab, akoby sa nič nestalo.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%