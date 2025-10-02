Nenalíčená Jennifer Lopez: FOTO Takto krásne vyzerá BEZ mejkapu!

LOS ANGELES - Jennifer Lopez (56) prekvapila fanúšikov, keď ukázala svoju pravú tvár úplne bez akéhokoľvek mejkapu. Pozrite, aká je krásna!
Jennifer Lopez opäť dokázala, že vek je pre ňu len číslo. Na Instagrame nedávno zverejnila krátke video, v ktorom ukázala svoju prirodzenú krásu – úplne bez mejkapu. Pri starostlivosti o pleť využila produkty zo svojej vlastnej kozmetickej línie a fanúšikom ukázala, že za jej žiarivým vzhľadom stojí disciplína a pravidelná rutina.
Vo videu mala oblečené len jednoduché biele tielko a rozpustené vlasy v ležérnych plážových vlnách. Tancovala a spievala si popri tom na svoj hit Birthday, ktorý vyšiel pri príležitosti jej 56. narodenín. „Každý deň sú moje narodeniny,“ napísala k videu. Páči sa vám JLo bez mejkapu?
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%