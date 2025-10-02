Slávna herečka to s opaľovaním prehnala: Chce sa podobať na Trumpa?!

PARÍŽ - Herečka Helen Mirren sa postarala o menšie faux pas na parížskom Fashion Weeku. Chce sa podobať na Trumpa?!
Legendárna britská herečka Helen Mirren, ktorá je už desaťročia ikonou sa počas Paris Fashion Week postarala o menšie faux pas. Na prehliadke Stelly McCartney, kde sedela v prvej rade po boku módnej divy Anny Wintour a modelky Cary Delevingne, sa predviedla v decentnom šedom kostýme s capri nohavicami a dokonale vyžehlenou bielou košeľou.
Všetko nasvedčovalo tomu, že pôjde o ďalší z jej bezchybných outfitov. Lenže tentoraz sa pozornosť nezamerala na jej štýl, ale na nešťastne zvolené umelé opálenie. Keď sa Helen posadila, hostia i fotografi si všimli jej nápadne tmavé bronzové členky, ktoré kontrastovali s jej inak porcelánovo bledou pleťou.
Efekt pôsobil neprirodzene. Mnohí fanúšikovia to označili za módny prešľap. Niektorí dokonca s humorom podotkli, že sa herečka začína pripomínať Donalda Trumpa, ktorý je už roky známy svojím neprehliadnuteľným oranžovým nádychom pokožky.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%