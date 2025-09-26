Rafinovaná róba hviezdnej herečky: Nemala pod ňou NIČ!

ZÜRICH - Dakota Johnson sa po rozchode nezdá! Na filmovom festival Zürichu zažiarila v modrej čipkovanej róbe. Ale pod ňou nemala nič!
Hollywoodska herečka Dakota Johnson zažiarila na červenom koberci 21. ročníka Zürichského filmového festivalu. Na túto udalosť si zvolila čipkované šaty v sýto modrej farbe, ktoré v kombinácii s priehľadným materiálom poodhalili jej postavu.
Dakota Johnson po 8 rokoch OPÄŤ SINGLE: Sexi ako nikdy predtým... Je pripravená LOVIŤ!
Korzet z jemnej čipky plynulo prechádzal do sukne s nízkym pásom, ozdobenej vrstvami tylu. Johnson pôsobila sebavedomo a dobre naladená, a dokonca si aj na pódiu prevzala prestížnu cenu Golden Eye. Pod odvážny model si Dakota neobliekla nič.
Hviezdna herečka aj známa Slovenka v SEXI ČIPKE: ROVNAKÝ outfit, ale... Komu to svedčí viac?
Nie je to po prvýkrát, čo si vyšla do spoločnosti v poriadne sexi oufite. Robí tak len niekoľko mesiacov po rozchode s frontmanom kapely Coldplay Chrisom Martinom. Dvojica tvorila pár od roku 2017, neskôr sa zasnúbili, no tento rok v júni ich vzťah skončil.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%