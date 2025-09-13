Hviezdna herečka aj známa Slovenka v SEXI ČIPKE: ROVNAKÝ outfit, ale... Komu to svedčí viac?

NEW YORK - Dve krásne ženy, jeden zvodný kúsok! Slovenská známa tvár a hollywoodska herečka stavili na rovnaký čipkovaný outfit, ktorý odhaľuje viac než dosť. Ktorá z nich v ňom podľa vás zažiarila viac?
Čipka je nesmrteľným symbolom ženskosti a zvodnosti – a najnovšie o tom presvedčili aj dve krásky z odlišných svetov. Slovenská influencerka Cynthia Tóthová a hollywoodska hviezda Dakota Johnson sa ukázali v podobnom čipkovanom outfite, no každá zvolila úplne iný styling.
Americká herečka Dakota Johnson si čipkovaný overal obliekla na prestížnu večeru Nadácie Kering s názvom Caring for Women v New Yorku. Stavila na model od Gucci, ktorý tvorila prepracovaná čierna kvetinovo vyšívaná čipka. Pod outfit si dala len jemnú spodnú bielizeň. Dakota si v poslednom období takéto priesvitné modely mimoriadne obľúbila – a je pravda, že pri jej dokonalej postave, sa nemožno čudovať.
Naopak, Cynthia Tóthová si rovnaký outfit obliekla na párty televízie JOJ. Nebála sa experimentovať a k sexi čipke pridala croptopovú bundu a výrazné čižmy, čím z outfitu spravila streetstyle look.
Výsledok? Dve ženy, jeden kúsok – a dva úplne odlišné efekty. A teraz prichádza otázka pre vás:
