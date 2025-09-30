Odborári prichádzajú na barikády: Neúnosná konsolidácia a protest pred parlamentom, Uhlerová má dôvody!

BRATISLAVA - Odborári majú toho dosť a idú do ulíc. Konkrétne pred budovu Národnej rady SR, kde sa v utorok 30. septembra koná protest Konfederácie odborových zväzov (KOZ). Dôvodom je najnovšia schválená konsolidácia verejných financií, voči ktorej sa búria zamestnanci, ale aj živnostníci.
VIDEO Protest odborárov na čele s KOZ pred parlamentom:
Aktualizácia 15:39
Na proteste je množstvo účastníkov z rôznych odvetví. Držia v rukách rôzne transparenty a nesúhlasia s poslednou schválenou verziou konsolidačného balíka. "Slovo konsolidácia som dnes už povedala asi štyrikrát behom jednej minúty. Slovo konsolidácia už počúvame asi tretí rok. Je každodennou súčasťou nášho života. Vyzvali sme vládu, aby s nami tieto opatrenia konzultovala a aby nebola bremenom pre pracujúcich. Čo sa stalo? Dozvedeli sme sa opatrenia až z tlačovej konferencie z 9. septembra. Odbory boli úplne, ale úplne vynechané," vyhlásila na pódiu líderka KOZ Monika Uhlerová, na čo dav skandoval "hanba".
Aktualizácia 15:18
Zábery z protestu zverejnil aj Odborový zväz polície v Slovenskej republike.
"Vláda pripravila konsolidačný balík za 2,7 miliardy eur – a viac než 800 miliónov má zaplatiť obyčajný pracujúci človek," informovala KOZ v statuse.
Odbory tiež v pozvánke na protest spomínajú zmrazené platy, vyššie odvody, škrtanie sviatkov a nižšia podpora pre nezamestnaných. Ide podľa nich o účet, ktorý verejnosti vláda predložila. "Preto 30. septembra o 15:00 hodine pred Národnou radou SR protestujeme. Nie za politické strany, ale za pracujúcich. Nie proti jednému ministrovi, ale proti nespravodlivým opatreniam," doplnili odôvodnenie protestu príslušníci KOZ.
Správu budeme aktualizovať.