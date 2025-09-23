Utorok23. september 2025, meniny má Zdenka, zajtra Ľubor, Ľuboš

VIDEO Porotcovský kat z Talentu vyvolal ROZRUCH: Čo to má, preboha, s rukami?!

Simon Cowell
Simon Cowell (Zdroj: SITA/Instagram Jennifer Hudson show)
© Zoznam/mes © Zoznam/mes

LOS ANGELES – Simon Cowell (65), legendárny porotca z America’s Got Talent, sa postaral o poriadny rozruch počas vystúpenia v The Jennifer Hudson Show. Divákov totiž zarazil čudný štýl tlieskania. Mnohí si preto mysleli, že ide o fejkové video, ktoré vytvorila umelá inteligencia. Bol to však skutočne Simon. Takto sa k tomu vyjadril!

Galéria: Simon Cowell

Simon Cowell vyvolal rozruch, keď sa na sociálnej sieti Instagram objavilo video z jeho návštevy The Jennifer Hudson Show. Slávny porotcovský kat prechádzal legendárnym "spirit tunnelom", keď členovia štábu spievali pieseň z muzikálu The Greatest Showman. A všetkým hneď zarazil spôsob, akým Simon tlieskal. 

Simon Cowell
Zobraziť galériu (2)
Simon Cowell  (Zdroj: SITA)

Pôsobilo to, akoby mal nejaký fyzický problém, či dokonca, že ide o fejkové video. Niektorí si mysleli, že video vytvorila umelá inteligencia. „Nový štýl tlieskania odomknutý, čo to preboha bolo?“ pýtali sa komentujúci. „Vyzerá ako AI deepfake sám seba,“ pridal sa ďalší. „Simon, žmurkni dvakrát, ak potrebuješ pomoc!“ zahlásil ďalší. A niekto jeho končatiny dokonca nazval "kengurie ruky". Napriek posmeškom sa však Simon bavil: „Úplne som to miloval. Je to ten najlepší spôsob, ako prísť do šou. Možno to ukradnem pre Amerika má talent,“ žartoval v rozhovore s Jennifer Hudson.

Simon sa v posledných rokoch výrazne zmenil. Po vážnej nehode na elektrickom bicykli v roku 2020, pri ktorej si zlomil chrbát, prešiel kompletnou zmenou životného štýlu. Začal cvičiť, dodržiavať pravidelný režim a schudol vyše 19 kíl. Tvrdí, že denne spraví aj 100 kľukov a na tréning používa špeciálne rúčky Perfect Push-up. „Robím cviky doma aj v kancelárii. Pred sprchou alebo po porade si dám sériu kľukov,“ priznal.

 

Viac o téme: Simon Cowell
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Simon Cowell
Simon Cowell rád mätie novinárov, ale toto je isté: Zviedol ženu priateľa a miluje plastiky
Osobnosti
Simon Cowell
Tajná svadba Simona Cowella: Známy porotca si mal zobrať svoju dlhoročnú partnerku!
Zahraniční prominenti
Simon Cowell
Známy porotca musel vyhľadať POMOC odborníkov: Bojoval s mentálnymi problémami!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia strany KDH k aktuálnej politickej situácii
Tlačová konferencia strany KDH k aktuálnej politickej situácii
Správy
Tlačová konferencia strany SaS k aktuálnej politickej situácii
Tlačová konferencia strany SaS k aktuálnej politickej situácii
Správy
Tk strany PS: Tomáš Valášek a Peter Bátor hovoria o aktuálnej politickej situácii
Tk strany PS: Tomáš Valášek a Peter Bátor hovoria o aktuálnej politickej situácii
Správy

Domáce správy

Najväčším problémom v Európe
Najväčším problémom v Európe sú podľa Kaliňáka aktuálne kapacity obranného priemyslu
Domáce
Polícia zadržala v Seliciach
Polícia zadržala v Seliciach vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom drog
Domáce
Minister dopravy SR Jozef
Nečakaná komplikácia na severnej diaľnici D1: Obchvat Ružomberka sa odkladá, bude to trvať
Domáce
Lučenec investuje do obnovy historickej hasičskej zbrojnice, vznikne nové mestské múzeum
Lučenec investuje do obnovy historickej hasičskej zbrojnice, vznikne nové mestské múzeum
Banská Bystrica

Zahraničné

Pravekí ľudožrúti: Vedci našli
Pravekí ľudožrúti: Vedci našli dôkazy o kanibalizme pred tisíckami rokov
dromedar.sk
Výbor Európskeho parlamentu odporučil
Výbor Európskeho parlamentu odporučil zachovanie imunity lídrovi maďarskej opozície i aktivistke
Zahraničné
Nórsky premiér Jonas Gahr
Rusko narušilo vzdušný priestor Nórska trikrát v tomto roku, oznámil premiér Störe
Zahraničné
Emmanuel Macron hneď zavolal
Macron sa musel podvoliť: VIDEO Trumpov konvoj v New Yorku ho zablokoval! Celé minúty musel čakať
Zahraničné

Prominenti

VIDEO Porotcovský kat z
VIDEO Porotcovský kat z Talentu vyvolal ROZRUCH: Čo to má, preboha, s rukami?!
Zahraniční prominenti
POPLACH v českom šoubiznise:
POPLACH v českom šoubiznise: Režiséra Jiřího Adamca (77) vraj UNIESOL známy herec!
Domáci prominenti
Moderátorka (†43) rannej šou
Moderátorka (†43) rannej šou ZOMRELA pri kurze lietania: TOTO zverejnila chvíľu pred smrťou!
Zahraniční prominenti
Elán
Elán v problémoch: Kapela sa ZASEKLA vo výťahu! Zasahovať musel TECHNIK. Čo ZACHRÁNILO Joža Ráža?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Rodinný TRAPAS pri obede:
Rodinný TRAPAS pri obede: Teta si omylom pochutila na psom krmive! Neter ju chcela zachrániť, no skončila s obvinením
Zaujímavosti
Kamasútra v kameni: Indické
Kamasútra v kameni: Indické chrámy zobrazujú hotové orgie
dromedar.sk
Baba Vanga a Nosztradamus
Strašné proroctvá sa napĺňajú: Tento rok môže byť podľa Baby Vangy a Nostradama osudový! Blíži sa chaos v Európe?
Zaujímavosti
Domáce vzdelávanie bez pravidiel:
Domáce vzdelávanie bez pravidiel: Mama si s tým neláme hlavu! Jej 8-ročný syn sa naučí čítať a písať až v puberte
Zaujímavosti

Dobré správy

Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk

Ekonomika

Slováci zaplatia najvyššie dane v histórii: Štát bezhlavo míňa aj napriek deravému rozpočtu!
Slováci zaplatia najvyššie dane v histórii: Štát bezhlavo míňa aj napriek deravému rozpočtu!
Nový konsolidačný balíček zasiahne aj vodičov: Vypočítajte si, koľko vás vyjde po novom PZP! (kalkulačka)
Nový konsolidačný balíček zasiahne aj vodičov: Vypočítajte si, koľko vás vyjde po novom PZP! (kalkulačka)
Odborárom došla trpezlivosť: Vláda naložila pracujúcim účet 400 eur na hlavu – chystá sa veľký protest!
Odborárom došla trpezlivosť: Vláda naložila pracujúcim účet 400 eur na hlavu – chystá sa veľký protest!
Revolúcia v platoch: Už čoskoro si budete môcť pozrieť, koľko zarábajú vaši kolegovia!
Revolúcia v platoch: Už čoskoro si budete môcť pozrieť, koľko zarábajú vaši kolegovia!

Šport

Košice bavia ligu, anomália Nitry i zlyhania Popradu: Čo prinieslo prvých päť kôl Tipsport ligy?
Košice bavia ligu, anomália Nitry i zlyhania Popradu: Čo prinieslo prvých päť kôl Tipsport ligy?
Tipsport liga
Olympiáda príde o veľkú hviezdu: Som zničená, sklamala som svoju rodinu, priateľov i kolegov
Olympiáda príde o veľkú hviezdu: Som zničená, sklamala som svoju rodinu, priateľov i kolegov
ZOH Miláno Cortina 2026
Pomáhal aj Djokovičovi: Tenisový svet zasiahla smutná správa, zomrela veľká legenda
Pomáhal aj Djokovičovi: Tenisový svet zasiahla smutná správa, zomrela veľká legenda
ATP
Klamlivá reklama, ktorá nemá žiadny súvis: Podvodníci nechutne zneužili meno Rafu Nadala
Klamlivá reklama, ktorá nemá žiadny súvis: Podvodníci nechutne zneužili meno Rafu Nadala
ATP

Auto-moto

TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
Doprava

Kariéra a motivácia

Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Kariérny rast
Chcete zarábať od 1 800 eur až do 3 500 eur? Tieto firmy práve hľadajú zamestnancov!
Chcete zarábať od 1 800 eur až do 3 500 eur? Tieto firmy práve hľadajú zamestnancov!
Zaujímavé pracovné ponuky
Začína sa obdobie veľkých rozhodnutí: Jesenná rovnodennosť môže zamiešať karty vo vašej práci
Začína sa obdobie veľkých rozhodnutí: Jesenná rovnodennosť môže zamiešať karty vo vašej práci
Motivácia a inšpirácia
Prečo by mala byť finančná gramotnosť základom kariéry?
Prečo by mala byť finančná gramotnosť základom kariéry?
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Rady a tipy
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Výber receptov

Technológie

POZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útok
POZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útok
Bezpečnosť
Hackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodiny
Hackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodiny
Bezpečnosť
Hackeri zaútočili na Stellantis a ukradli milióny dát zákazníkov. Ani obri ako Jeep či Peugeot už nie sú v bezpečí
Hackeri zaútočili na Stellantis a ukradli milióny dát zákazníkov. Ani obri ako Jeep či Peugeot už nie sú v bezpečí
Autá
Britská tajná služba otvorene loví špiónov. Na dark webe hľadá informátorov priamo z Ruska
Britská tajná služba otvorene loví špiónov. Na dark webe hľadá informátorov priamo z Ruska
Armádne technológie

Bývanie

5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy

Pre kutilov

Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Recepty
Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Chalupa

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Experimentátorky v spálni: Ako sa líši sexuálna fantázia podľa generácie, zistite, ako na tom ste vy
Partnerské vzťahy
Experimentátorky v spálni: Ako sa líši sexuálna fantázia podľa generácie, zistite, ako na tom ste vy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Minister dopravy SR Jozef
Domáce
Nečakaná komplikácia na severnej diaľnici D1: Obchvat Ružomberka sa odkladá, bude to trvať
Fámy o firme, kde
Domáce
Fámy o firme, kde mal Fico nočnú? Tomáš vysmial lídra opozície, nikoho neprepúšťajú, práve naopak!
Emmanuel Macron hneď zavolal
Zahraničné
Macron sa musel podvoliť: VIDEO Trumpov konvoj v New Yorku ho zablokoval! Celé minúty musel čakať
Nemecko v plnej pohotovosti:
Zahraničné
Nemecko v plnej pohotovosti: Armáda vydala desivé varovanie! Pripravte sa na vojnu a ranených vojakov

Ďalšie zo Zoznamu