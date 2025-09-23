VIDEO Porotcovský kat z Talentu vyvolal ROZRUCH: Čo to má, preboha, s rukami?!

LOS ANGELES – Simon Cowell (65), legendárny porotca z America’s Got Talent, sa postaral o poriadny rozruch počas vystúpenia v The Jennifer Hudson Show. Divákov totiž zarazil čudný štýl tlieskania. Mnohí si preto mysleli, že ide o fejkové video, ktoré vytvorila umelá inteligencia. Bol to však skutočne Simon. Takto sa k tomu vyjadril!
Simon Cowell vyvolal rozruch, keď sa na sociálnej sieti Instagram objavilo video z jeho návštevy The Jennifer Hudson Show. Slávny porotcovský kat prechádzal legendárnym "spirit tunnelom", keď členovia štábu spievali pieseň z muzikálu The Greatest Showman. A všetkým hneď zarazil spôsob, akým Simon tlieskal.
Pôsobilo to, akoby mal nejaký fyzický problém, či dokonca, že ide o fejkové video. Niektorí si mysleli, že video vytvorila umelá inteligencia. „Nový štýl tlieskania odomknutý, čo to preboha bolo?“ pýtali sa komentujúci. „Vyzerá ako AI deepfake sám seba,“ pridal sa ďalší. „Simon, žmurkni dvakrát, ak potrebuješ pomoc!“ zahlásil ďalší. A niekto jeho končatiny dokonca nazval "kengurie ruky". Napriek posmeškom sa však Simon bavil: „Úplne som to miloval. Je to ten najlepší spôsob, ako prísť do šou. Možno to ukradnem pre Amerika má talent,“ žartoval v rozhovore s Jennifer Hudson.
Simon sa v posledných rokoch výrazne zmenil. Po vážnej nehode na elektrickom bicykli v roku 2020, pri ktorej si zlomil chrbát, prešiel kompletnou zmenou životného štýlu. Začal cvičiť, dodržiavať pravidelný režim a schudol vyše 19 kíl. Tvrdí, že denne spraví aj 100 kľukov a na tréning používa špeciálne rúčky Perfect Push-up. „Robím cviky doma aj v kancelárii. Pred sprchou alebo po porade si dám sériu kľukov,“ priznal.
