Simon Cowell rád mätie novinárov, ale toto je isté: Zviedol ženu priateľa a miluje plastiky

Ako porotca robí Cowell často zvláštne a kontroverzné narážky vrátane urážok súťažiacich. Naposledy vystupoval v deviatej sérii Britain's Got Talent a jedenástej sérii britského X-Factoru a ostal verný svojej povesti nepríjemného človeka. Prečo sa s takou ochotou zhostil tejto nevďačnej funkcie? Vyhovuje mu to?

Narodil sa 7. októbra 1959, ale pretože si prísne stráži súkromie a rád mätie novinárov, raz uvádza ako miesto narodenia Brighton a inokedy londýnsku časť Lambeth. Jeho matka Julie Brettová, vlastným menom Josie Dalglishová, bola baletka a v spoločnosti osobnosť vyššieho rangu, otec Eric Selig Phillip Cowell, ktorý pracoval ako realitný agent, developer a aktér v hudobnom priemysle, pochádzal zo židovskej rodiny, hoci o svojom pôvode s deťmi nehovoril. Simon má mladšieho brata Nicholasa, troch nevlastných bratov Johna, Tonyho a Michaela a nevlastnú sestru June. Navštevoval Radlett Preparatory School v Ascote a súkromnú Dover College rovnako ako jeho brat, ale v úspešnom štúdiu anglického jazyka a literatúry nepokračoval. Ďalej študoval na Windsor Technical College, kde získal titul zo sociológie. Vzal niekoľko podradných zamestnaní, napríklad bol pomocníkom pri nakrúcaní hororového filmu Stanleyho Kubricka The Shining z roku 1980, ale nevychádzal dobre s kolegami a šéfmi. Potom pracoval ako hľadač talentov pre hudobné vydavateľstvo EMI. Začiatkom 80. rokov vydavateľstvo opustil a založil E&S Music so svojím bývalým šéfom, ale v roku 1983 tam skončil.

Potom založil Fanfare Records s Iainom Burtonom, spočiatku predával cvičebné videá a viac-menej klasickú hudbu. Vydával albumy tria Stock Aitken Waterman. V roku 1989 však spoločnosť upadla, Pete Waterman bol nútený zmraziť aktíva Fanfare a vziať si Cowellovo Porsche ako kompenzáciu. Cowell takmer zbankrotoval. Potom spolupracoval s BMG ako konzultant. Svoju kariéru v hudobnom biznise reštartoval vytvorením nových nahrávok s bábkami Zig a Zag, Power Rangers a World Wrestling Federation. Mnohé nahrávky, ktoré produkoval, sa rýchlo dostali na prvé miesta v hitparáde UK. Neskôr pracoval s formáciami Five, Westlife a spolupracoval na programe pre deti Teletubbies. V roku 2001 dostal úlohu porotcu v prvej sérii šou Pop Idol. Popritom bol stále aktívny v hudobnom priemysle. Zmluvu s ním podpísala aj slávna chlapčenská skupina One Direction.

Simon sa nenápadne stal milionárom. Dnes mu patrí nahrávacia spoločnosť Syco, ktorá zastupuje hviezdy ako Westlife, Leona Lewis a ďalších. Zahral si aj vo viacerých filmoch. Považujú ho za duchovného otca súťaže X Factor, ale preslávilo ho najmä to, že robil nekompromisného porotcu v rôznych iných talentových súťažiach (American Idol, Pop Idol), v ktorých hľadal hviezdy zajtrajška. Simon Cowell je rád tajomný. Ale aby sme mu nekrivdili: Menej známe o ňom je to, že sa intenzívne venuje charite, predovšetkým pomáha deťom z detských domovov. Veľkú časť svojich zárobkov venuje chorým a opusteným deťom. Je patrónom spoločnosti Together for Short Lives, poprednej britskej charitatívnej organizácie pre všetky deti so život ohrozujúcimi stavmi. Vzhľadom na jeho charitatívne aktivity, najmä produkciu charitatívneho singlu „Everybody Hurts“ na pomoc obetiam zemetrasenia na Haiti v roku 2010, ako aj jeho služby hudobnému priemyslu sa v médiách objavili značné špekulácie, či Cowell dostane v rámci Queen's Birthday Honours rytiersky titul. Návrh predložil v roku 2010 vtedajší premiér Gordon Brown, ale sláva sa nekonala.

V roku 2013 začal zarytý starý mládenec Cowell randiť s manželkou svojho priateľa Andrewa Lauren Silvermanovou. Bol z toho škandál, jej manžel požiadal o rozvod z dôvodu mimomanželského sexu. V tom čase už Lauren a Simon čakali dieťa, ich syn Eric sa narodil 14. februára 2014. Na jeseň roku 2022 sa zasnúbili a doteraz sú spolu, údajne sa aj tajne zosobášili. Cowell si potrpí na to, ako vyzerá. Pred pár rokmi mal úraz na elektrickom motocykli, ktorý ho trošku pribrzdil v mladíckom vyčíňaní. Aby oklamal starobu, podstúpil už niekoľko plastických operácií. Nebudeme komentovať výsledok, no iste by pôsobil lepšie bez zmenšených pichľavých očí a s menej hladkou pokožkou. Ako nezmieriteľný porotca z mnohých súťaží predsa nemusí byť krásny, stačí, ak bude spravodlivý. Dnes sa v dobrom zdraví dožíva polookrúhleho jubilea 65 rokov.

