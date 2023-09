Známy porotca musel vyhľadať POMOC odborníkov: Bojoval s mentálnymi problémami!

Simon Cowell (Zdroj: SITA)

LONDÝN - Do sveta poslal silný odkaz. Britský porotca obľúbených talentových súťaží - Simon Cowell (63) v najnovšom rozhovore priznal, že počas pandémie bojoval s mentálnym zdravím. Mužom s rovnakými problémami odkazuje, aby sa o podobných veciach nebáli hovoriť.

Simon Cowell patrí medzi najznámejších porotcov a zároveň úspešných producentov. Ani jemu sa však nevyhli problémy, aké v súčasnosti postihujú veľké množstvo ľudí. V nedávnom období totiž bojoval s problémami s mentálnym zdravím.

Najťažšie obdobie pre neho nastalo s príchodom pandémie. Aj napriek tomu, že podľa jeho slov trpel depresiami už predtým, práve toto obdobie jeho problémy umocnilo. V otvorenom rozhovore to priznal pre denník Mirror.

(Zdroj: Profimedia)

„Moje problémy umocnil hlavne COVID. V začiatkoch niekoľko mojich dobrých priateľov ochorelo a bolo to s nimi veľmi vážne. Hovoril som si, že ak to dostanem, tak sa to isté môže stať mne alebo mojej rodine. Bol som úplne zhrozený a bál som sa, že ochoriem," povedal v rozhovore známy porotca.

„Počas celého života som sa staral o moje telo celkom dobre. Ale pre moje mentálne zdravie som nerobil nič. Preto som si dohodol stretnutie s terapeutom. Asi po 20-tich minútach som mal pocit, že ho poznám 10, možno 20 rokov. Veľmi mi pomohol. Uvedomil som si, že hovorím so skutočným profesionálom, ktorý ma nesúdil, ale počúval ma. S jeho pomocou som sa postupne cez moje problémy dostal," dodal Cowell.

„Myslím si, že hlavne mužom sa často hovorí, aby neplakali, aby boli poriadni chlapi. Ale nie je sa za čo hanbiť a je zdravé ísť opačným smerom. Nie sme zo železa a v živote každého príde chvíľa, kedy sa bude potrebovať s niekým porozprávať," dodal na záver.

Simon Cowell (Zdroj: Twitter.com/Veggie News)