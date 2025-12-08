Porotcovský kat Simon Cowell roky desí ZMENENOU tvárou: Konečne PRIZNAL úpravy!

LONDÝN - Porotcovský kat a milionár Simon Cowel po rokoch mlčania otvorene prehovoril o svojom meniacom sa vzhľade. Fanúšikovia 66-ročnej hviezdy X-Factoru si už dlhšie všímali, že Simonova tvár prešla výraznou premenou - a špekulácie o botoxe, výplniach či dokonca facelifte neutíchali. Teraz však porotca britského Talentu konečne prelomil mlčanie.
V rozhovore pre Daily Mail priznal, že má za sebou botox, laserové ošetrenia a rôzne drobné zákroky, no facelift prekvapivo poprel. „Počul som, že som mal facelift. Nemal som. Mal som botox, lasery a všeličo možné,“ uviedol známy porotca a dodal, ež aj on sám má dni, kedy sa na seba pozrie a nie je spokojný. „Niekedy si poviem: "Bože môj, vyzerám hrozne". Inokedy si poviem, že je to ok. Najviac mi záleží na tom, či pôsobím prirodzene.“
Cowell v posledných rokoch aj výrazne schudol, čo okamžite spustilo ďalšiu vlnu dohadov - tentoraz o tom, či nesiahol po dnes populárnom lieku an diabetes Mounjaro. Simon to však rázne poprel, no s humorom dodal: „Kto to vymyslel, trafil jackpot.“ O svoju premenu sa vraj začal zaujímať po vážnej nehode v roku 2020, keďs i pri páde z e-biku zlomil chrbát.
„Zlomenina chrbta bola zvláštnym spôsobom dobrá vec. Uvedomil som si, aký som bol v zlej kondícii. Rehabilitácia a zmena stravy ma dostali tam, kde som dnes,“ uviedol s tým, že denne vypije dve smoothie, kašu a večeria už o pol šiestej - najčastejšie tresku alebo kurací-hubový koláč.
Cowell v minulosti tiež proznal, že botox je preňho "normálny ako zubná pasta" a opísal šokujúcu procedúru, ktorú pravidelne podstupuje. Chodieva do wellness centra na čistenie krvi. „Vezmú vám krv, prepláchnu ju, prefiltrujú a vrátia späť. Cítim sa po tom skvele.“
