Známy spevák ZRUŠIL koncerty: Pre vyhrážky SMRŤOU!

KANADA - Britský spevák Morrissey (66) oznámil zrušenie dvoch plánovaných vystúpení v USA. Koncerty sa neuskutočnili z bezpečnostných dôvodov.
Britský spevák a bývalý frontman legendárnej kapely The Smiths, Morrissey, musel zrušiť dva naplánované koncerty v USA. Dôvodom je vážna bezpečnostná hrozba, konkrétne vyhrážka smrťou, ktorá vyšla na povrch pred jeho vystúpením v kanadskej Ottawe.
Spevák informoval fanúšikov o zmenách prostredníctvom sociálnych sietí. V príspevku vysvetlil, že sa jeho koncerty v Connecticute a Bostone neodohrajú. „Kvôli nedávnym udalostiam a z dôvodu mimoriadnej opatrnosti pre bezpečnosť umelca aj kapely sa nadchádzajúce koncerty vo Foxwoods a v MGM Music Hall rušia," píše sa na jeho oficiálnej stránke.
Podľa informácií stanice CBS News pochádzala online vyhrážka od 26-ročného muža z Ottawy, ktorý bol následne obvinený v súvislosti s incidentom. Hrozba sa objavila ešte pred spevákovým vystúpením. Napriek komplikáciám zostáva jeho najbližšie vystúpenie v platnosti. Podľa dostupných informácií by sa mal spevák predstaviť v utorok večer vo Philadelphii.
