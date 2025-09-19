HOROR Jakubiskovej Bathoryčky: Roky ju prenasledoval stalker... Dostal 15-ročný ZÁKAZ priblíženia!

LONDÝN – Hviezda filmu Juraja Jakubiska - Bathory - herečka Anna Friel (49), má za sebou desivú skúsenosť. Tri roky ju prenasledoval bývalý pilot Phil Appleton (71), ktorý jej posielal posadnuté správy, nechával pred domom čudné „darčeky“ a dokonca sa jej objavil pred oknami v smokingu a pozýval ju na ples.
Ako informuje Mirror, pred súdom odznelo, že Appleton bombardoval herečku desiatkami e-mailov a odkazov, v ktorých jej vyznával lásku, plánoval svadbu a nazýval ju „dokonalou ženou“. Raz sa pred jej dcérou zjavil pri dome a odovzdal jej prázdnu škatuľku od cigariet – údajne „pre mamu“. Bezpečnostné kamery ho zachytili, ako pred domom posiela Anne bozky a šepká „milujem ťa“.
Herečka vo vyhlásení pre súdom priznala, že sa cítila „neustále ohrozená“ a mala strach vychádzať z domu. „Musím sa stále obzerať cez plece,“ vyjadrila sa. Appleton sa napokon pred súdom priznal k stalkingu a dostal 15-ročný zákaz priblíženia k Anne Friel a 24-mesačný probáčný trest. Podľa jeho právnika sa hanbí za svoje správanie a chce sa vrátiť k „normálnemu životu“.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%