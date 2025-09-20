Dcéra (24) hviezdneho Juda Lawa hanbu nepozná: Všetkým ukazovala bradavky!

LONDÝN – Dcéra filmovej hviezdy Juda Lawa, modelka Iris (24), si na seba opäť obliekla outfit, ktorý odhalil viac, než by mnohí čakali. Na londýnskej párty predviedla nielen extrémne krátku sukňu, ale aj bradavky v priehľadnom tope!
Provokatívna móda je jej druhé meno! Dcéra slávneho herca Juda Lawa, modelka Iris Law (24), opäť šokovala outfitom, ktorý zahanbil aj tie najodvážnejšie dámy. Na štvrtkovú párty v luxusnom londýnskom hoteli Chiltern Firehouse prišla v minisukni s rozparkom až do pása a v priehľadnom tope, spod ktorého jej vykúkali bradavky.
Mladá kráska sa len deň predtým objavila na móle počas prehliadky značky H&M. Nedávno tiež podporila svojho otca na premiére jeho novej minisérie Čierny králik od Netflixu. Zdá sa, že Iris si svojou drzosťou a odvážnym štýlom razí cestu do prvej ligy módneho sveta – a hanba jej rozhodne nič nehovorí.
