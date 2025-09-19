Hviezdna modelka bojuje s vážnou diagnózou: Slová jej mamy lámu srdce!

LOS ANGELES - Modelka Bella Hadid bojuje s vážnou diagnózou. Jej mama Yolanda sa podelila s verejnosťou o dojímavé zábery z nemocnice a priznala, že sledovať dcérino utrpenie je pre ňu tou najťažšou skúškou.
Rodina Hadidovcov opäť otvorila tému vážneho ochorenia, ktoré už roky ovplyvňuje ich životy. Yolanda Hadid zdieľala na Instagrame sériu intímnych a bolestivých fotografií svojej dcéry Belly Hadid, ktorá už viac než desať rokov bojuje s chronickou Lymskou boreliózou. Na jednej zo snímok objíma svoju dcéru na nemocničnom lôžku, zatiaľ čo je Bella napojená na infúzie a prístroje.
Ďalšie zábery ukazujú 28-ročnú modelku pripojenú na kyslíkový prístroj a obloženú mokrými uterákmi, či veľké množstvo liekov, ktoré musí denne užívať. „Ako pochopíte, keď uvidíte moju Bellu v tichosti bojovať, zasiahlo to najhlbšie jadro beznádeje vo mne,“ napísala Yolanda k príspevku. Sama trpí rovnakou diagnózou, a preto vie, aké to je.
Napriek tomu priznala, že jej vlastné utrpenie sa nedá porovnať s tým, keď vidí trpieť svoje dieťa. „Obdivujem tvoju odvahu a ochotu bojovať za zdravie napriek zlyhávajúcim protokolom a nespočetným neúspechom, ktorým si čelila. Jednoducho neexistujú slová dostatočne veľké, aby vystihli tú temnotu, bolesť a neznáme peklo, ktorým si si od roku 2013 prešla," odkázala Belle jej milovaná mama.
Jej slová však lámu srdce. Yolanda ďalej napísala, že Bella sa naučila existovať vo väzení vlastného paralyzovaného mozgu. „Som taká hrdá na bojovníčku, akou si. Nie si sama, sľubujem, že ti budem stáť po boku na každom kroku, nech to trvá akokoľvek dlho," vyjadrila jej podporu. Lymská borelióza trápi v rodine Hadidovcov viac členov – rovnakú diagnózu má aj Yolandin najmladší syn Anwar. FOTO nájdete TU.