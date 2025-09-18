Slávna speváčka RUŠÍ svoje plány: Vážne zdravotné problémy!

TENNESSEE - Legendárna speváčka Dolly Parton mala v stredu veľké plány – v jej zábavnom parku Dollywood v Tennessee sa chystala predstaviť novú atrakciu. Namiesto toho však fanúšikov prekvapila videom, v ktorom priznala, že musela zostať doma kvôli zdravotným problémom.
Dolly Parton pár dní po smrti milovaného manžela (†82): Uctila si ho dojemnou piesňou!
„Mala som menší problém – obličkový kameň,“ prezradila Dolly vo videu zverejnenom na sociálnej sieti X. „Ukázalo sa, že sa pridala aj infekcia a lekár mi povedal, že teraz nesmiem cestovať. Potrebujem pár dní na zotavenie.“ Speváčka fanúšikov uistila, že sa čoskoro vráti, no jej zdravotný stav vyvolal obavy, keďže len pred pol rokom prišla o svojho milovaného manžela Carla Deana (†82). S ním bola takmer šesť desaťročí.
V máji sa Dolly v rozhovore pre The Independent priznala, že jej manžel dlhodobo bojoval so zdravím. „Som rada, že už netrpí,“ povedala. „Ale to nezmaže prázdnotu a osamelosť, ktorú cítim.“ Parton sa fanúšikom snažila dodať pokoj: „Nebojte sa o mňa, budem v poriadku. Len to dnes nezvládnem.“
Okrem toho Dolly v lete priznala, že si dáva pauzu od hudby. V podcaste Khloé Kardashian otvorene povedala: „Nemôžem to teraz robiť. Mám toho veľa a nemôžem si dovoliť ten luxus byť emocionálna.“ Aj keď zatiaľ všetko odložila na neurčito, sľúbila, že sa na pódium jedného dňa vráti.