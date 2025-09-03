Slávna speváčka VYHRALA SÚD: Milióny platiť nebude, ale... POMSTA bude sladká!

LOS ANGELES - Raperka Cardi B (32)si môže konečne vydýchnuť. Porota ju jednohlasne oslobodila vo všetkých bodoch žaloby v občianskom procese. Znamená to, že nebude musieť zaplatiť žiadne odškodné. No zdá sa, že plánuje pomstu- vyhlásila, že plánuje protižaloby na každého, kto sa ju pokúsi zatiahnuť do „falošných a podlých“ súdnych konaní.
Ako informuje TMZ, žalobu na ňu podala bývalá členka ochranky Emani Ellis, ktorá požadovala astronomických 24 miliónov dolárov. Tvrdila, že Cardi ju ešte v roku 2018 fyzicky napadla – mala ju vraj udierať, porezať na tvári, opľuť a dokonca použiť rasové nadávky. Cardi B sa však bránila: podľa nej šlo len o slovnú hádku v ordinácii jej gynekológa, kde Ellis pracovala ako ochranka.
Raperka tvrdí, že Ellis si ju natáčala mobilom a dokonca zverejňovala detaily jej návštevy u lekára – a to v čase, keď bola tehotná so svojím prvým dieťaťom. Ellis síce vypovedala, že Cardi jej dlhým nechtom rozrezala líce, no jej tvrdenia vyvrátil lekár aj recepčná. Ani jeden z nich nepotvrdil, že by raperka ženu akokoľvek fyzicky napadla. Cardi navyše zdôraznila, že ako tehotná by nikdy nešla do bitky s niekým, kto je podľa nej fyzicky oveľa mohutnejší.
Proces sa začal ešte v roku 2020, ale až teraz sa dostal pred porotu. Cardi B si poctivo odkrútila viaceré pojednávania – vždy v nápadných a luxusných outfitoch, s novými účesmi a drahými šperkami, čo neuniklo pozornosti médií. Od samého začiatku však tvrdila, že celá žaloba je len obyčajný „cash grab“, teda snaha vytiahnuť z nej peniaze. Tentoraz odišla zo súdu ako víťazka.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%