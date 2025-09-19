Slávna kráska ospevuje Ozempic: Vytiahol ju z hlbokej DEPRESIE!

LOS ANGELES - Chrissy Teigen otvorene priznala, že užívala liek Ozempic. Tvrdí, že jej pomohol nielen zhodiť tehotenskú váhu, ale aj prekonať hlbokú depresiu.
Chrissy Teigen prvýkrát otvorene priznala, že pred rokmi užívala kontroverzný Ozempic. No zatiaľ čo iní užívanie súdia, Chrissy to ospevuje. Podľa vlastných slov jej tento liek pomohol dostať sa z hlbokej depresie, ktorú prežívala po strate synčeka Jacka v roku 2020. „Brala som ho asi rok,“ uviedla v podcaste Self-Conscious. „Tri-štyri mesiace som si nevšimla žiadne výsledky, no potom som sa konečne dokázala zbaviť tehotenskej váhy," dodala.
Modelka opísala, že ju užívanie lieku oslobodilo od najhorších psychických stavov. „Už som nebola v tej hlbokej depresii z pohľadu na tehotenské brucho bez dieťaťa v ňom,“ spomína. Teigen zároveň priznala, že sa stretla aj s nepríjemnými vedľajšími účinkami, vrátane takzvanej „ozempicovej slepoty“. „Nakoniec stratíte také neuveriteľné množstvo váhy, že si ani neuvedomíte, že ste stratili priveľa,“ vysvetlila. Ako veľká milovníčka jedla opisovala, že bolo pre ňu náročné byť úplne bez chuti do jedla.
„To, že vôbec nemám hlad, ja to kur**sky neznášam,“ povedala otvorene. „Ja milujem byť hladná. Milujem jesť jedlo. Milujem túžiť po jedle," vyjadrila sa. Cesta k správnej dávke však nebola jednoduchá. „Pichla som si injekciu a tri dni som sa nútila jesť. Potom to trochu vyprchalo. Štvrtý, piaty deň – viac jedla. Šiesty deň znova injekcia,“ opísala. Dodala, že jej Ozempic pomohol zbaviť sa „šialených“ diétových pravidiel a zmeniť vzťah k jedlu. Zároveň priznala, že pociťovala hanbu. Jednak preto, že si liek mohla dovoliť, a tiež preto, že nebola úplne úprimná k fanúšikom.
