Piatok19. september 2025, meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava

Slávna kráska ospevuje Ozempic: Vytiahol ju z hlbokej DEPRESIE!

Chrissy Teigen, John Legend Zobraziť galériu (6)
Chrissy Teigen, John Legend (Zdroj: SITA)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

LOS ANGELES - Chrissy Teigen otvorene priznala, že užívala liek Ozempic. Tvrdí, že jej pomohol nielen zhodiť tehotenskú váhu, ale aj prekonať hlbokú depresiu.

Chrissy Teigen prvýkrát otvorene priznala, že pred rokmi užívala kontroverzný Ozempic. No zatiaľ čo iní užívanie súdia, Chrissy to ospevuje. Podľa vlastných slov jej tento liek pomohol dostať sa z hlbokej depresie, ktorú prežívala po strate synčeka Jacka v roku 2020. „Brala som ho asi rok,“ uviedla v podcaste Self-Conscious. „Tri-štyri mesiace som si nevšimla žiadne výsledky, no potom som sa konečne dokázala zbaviť tehotenskej váhy," dodala.

Modelka opísala, že ju užívanie lieku oslobodilo od najhorších psychických stavov. „Už som nebola v tej hlbokej depresii z pohľadu na tehotenské brucho bez dieťaťa v ňom,“ spomína. Teigen zároveň priznala, že sa stretla aj s nepríjemnými vedľajšími účinkami, vrátane takzvanej „ozempicovej slepoty“. „Nakoniec stratíte také neuveriteľné množstvo váhy, že si ani neuvedomíte, že ste stratili priveľa,“ vysvetlila. Ako veľká milovníčka jedla opisovala, že bolo pre ňu náročné byť úplne bez chuti do jedla.

„To, že vôbec nemám hlad, ja to kur**sky neznášam,“ povedala otvorene. „Ja milujem byť hladná. Milujem jesť jedlo. Milujem túžiť po jedle," vyjadrila sa. Cesta k správnej dávke však nebola jednoduchá. „Pichla som si injekciu a tri dni som sa nútila jesť. Potom to trochu vyprchalo. Štvrtý, piaty deň – viac jedla. Šiesty deň znova injekcia,“ opísala. Dodala, že jej Ozempic pomohol zbaviť sa „šialených“ diétových pravidiel a zmeniť vzťah k jedlu. Zároveň priznala, že pociťovala hanbu. Jednak preto, že si liek mohla dovoliť, a tiež preto, že nebola úplne úprimná k fanúšikom.

Viac o téme: Chrissy TeigenOzempic
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Obrovská TRAGÉDIA: Hollywoodsky herec
Obrovská TRAGÉDIA: Hollywoodsky herec (†46) zomrel pri hrozivej autonehode!
Zahraniční prominenti
Dolly Parton
Slávna speváčka RUŠÍ svoje plány: Vážne zdravotné problémy!
Zahraniční prominenti
Cardi B
Slávna speváčka je OPÄŤ TEHOTNÁ: Štvrté dieťa čaká s novým priateľom!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ľuboš Kostelný a Mirka Partlová v seriáli Nemocnica stvárňujú tak trošku zvláštny párik.
Ľuboš Kostelný a Mirka Partlová v seriáli Nemocnica stvárňujú tak trošku zvláštny párik.
Prominenti
Synček Vlada Kobielskeho už vie, čím bude: Ani otec nechápe, kde na také povolanie prišiel!
Synček Vlada Kobielskeho už vie, čím bude: Ani otec nechápe, kde na také povolanie prišiel!
Prominenti
Slovenská reprezentantka v hádzanej Barbora Lancz po prehre so Španielskom: V zápase sme mali zbytočne veľa dvojminútových trestov
Slovenská reprezentantka v hádzanej Barbora Lancz po prehre so Španielskom: V zápase sme mali zbytočne veľa dvojminútových trestov
Zoznam TV

Domáce správy

Sociálna poisťovňa oznámila NOVINKY:
Sociálna poisťovňa oznámila NOVINKY: Viaceré dávky pôjdu už čoskoro hore! TOTO sú nové sumy
Domáce
AKTUÁLNE Na D2 v
AKTUÁLNE Na D2 v smere do Bratislavy horí kamión: Premávka je obmedzená
Domáce
Rokovanie ukončili poslanci novelou
Rokovanie ukončili poslanci novelou o verejných vodovodoch
Domáce
STRAŠNÁ TRAGÉDIA Martin (†39) sa zastal priateľky, partia útočníkov ho DOBILA NA SMRŤ! Šokujúce, kto útočil
STRAŠNÁ TRAGÉDIA Martin (†39) sa zastal priateľky, partia útočníkov ho DOBILA NA SMRŤ! Šokujúce, kto útočil
Nitra

Zahraničné

Evans Kibet
Ukrajinskí vojaci zajali športovca z Kene, ktorý bol naverbovaný do ruskej armády
Zahraničné
Tragédia v Nigérii: V
Tragédia v Nigérii: V Lagose horela sedemposchodová budova, ľudia skákali z okien
Zahraničné
V Británii, Litve a
V Británii, Litve a Lotyšsku zadržali viacero podozrivých zo špionáže pre Rusko
Zahraničné
Izraelská armáda tvrdí, že
Izraelská armáda tvrdí, že zneškodnila raketu a dron vypálené z Jemenu
Zahraničné

Prominenti

Chrissy Teigen, John Legend
Slávna kráska ospevuje Ozempic: Vytiahol ju z hlbokej DEPRESIE!
Zahraniční prominenti
Premiéra filmu Duchoň, Vladimír
Synček Vlada Kobielskeho už vie, čím bude: Ani otec nechápe, kde na také povolanie prišiel!
Domáci prominenti
Známy český spevák KONČÍ
Známy český spevák KONČÍ s koncertovaním: Vážne zdravotné problémy!
Domáci prominenti
Svadba s nečakaným prekvapením
Svadba s nečakaným prekvapením a... o 5 týždňov český spevák zomrel!
Osobnosti

Zaujímavosti

Bojíte sa, že trpíte
Bojíte sa, že trpíte Alzheimerom? PRELOMOVÉ zistenie britských vedcov: Nový test odhalí prvé príznaky za tri minúty
Zaujímavosti
FOTO KURIÓZNA situácia v rakúskom
KURIÓZNA situácia v rakúskom nevestinci: Klient odmietol zaplatiť a skončil pred súdom! Dôvod vás ŠOKUJE
Zaujímavosti
Toto je NAJZDRAVŠÍ štart
Toto je NAJZDRAVŠÍ štart do dňa podľa modernej výživy aj tradičnej čínskej medicíny
vysetrenie.sk
59-ročná influencerka si trúfa
Napriek veku si trúfa na 30 centimetrové opätky: TEJTO žene by ste jej vek tipli len ťažko! Dokázali by ste to aj vy?
Zaujímavosti

Dobré správy

Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk

Ekonomika

Prichádza veľká zmena v bankách: Každý prevod peňazí sa bude dodatočne overovať!
Prichádza veľká zmena v bankách: Každý prevod peňazí sa bude dodatočne overovať!
Padol investičný jackpot? Ak vlastníte akcie tejto firmy, tak ste práve poriadne zarobili!
Padol investičný jackpot? Ak vlastníte akcie tejto firmy, tak ste práve poriadne zarobili!
Štát chce ešte viac priškrtiť zneužívanie PN-iek: Skončiť by mala nová finta!
Štát chce ešte viac priškrtiť zneužívanie PN-iek: Skončiť by mala nová finta!
Sumy dôležitých dávok idú hore: Stúpnu už od nového roka!
Sumy dôležitých dávok idú hore: Stúpnu už od nového roka!

Šport

Nevyhral grandslam, ale rozdával radosť: Československý velikán bol idolom žien a nepriateľom komunistov
Nevyhral grandslam, ale rozdával radosť: Československý velikán bol idolom žien a nepriateľom komunistov
ATP
FOTO Maria Šarapovová v hviezdnej spoločnosti: Dnes by ste ju nespoznali
FOTO Maria Šarapovová v hviezdnej spoločnosti: Dnes by ste ju nespoznali
WTA
Rekordér Haaland v šlágri zostrelil oslabených Lobotkovcov, premožiteľ Slovana neuspel
Rekordér Haaland v šlágri zostrelil oslabených Lobotkovcov, premožiteľ Slovana neuspel
Liga majstrov
Bleskový KVÍZ pre fanúšikov hokeja: Musíte mať plný počet, inak hanba sveta!
Bleskový KVÍZ pre fanúšikov hokeja: Musíte mať plný počet, inak hanba sveta!
Kvízy

Auto-moto

V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
Doprava
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Novinky
Raval. Cupra Raval. Malý agent športovosti medzi novými kompaktami VW
Raval. Cupra Raval. Malý agent športovosti medzi novými kompaktami VW
Novinky
Kia Stonic dostala druhý facelift. Výrazné zmeny k lepšiemu
Kia Stonic dostala druhý facelift. Výrazné zmeny k lepšiemu
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariera.sk TS
3 odpovede, ktoré vás okamžite vyradia z pracovného pohovoru: Radšej povedzte TOTO!
3 odpovede, ktoré vás okamžite vyradia z pracovného pohovoru: Radšej povedzte TOTO!
Pracovný pohovor
Učitelia si prilepšia: Platy rastú, bonusy prichádzajú a ďalšie zvýšenie je už na ceste
Učitelia si prilepšia: Platy rastú, bonusy prichádzajú a ďalšie zvýšenie je už na ceste
Domáce
Najčastejšie manažérske chyby, ktoré brzdia tím. Nerobíte ich aj vy?
Najčastejšie manažérske chyby, ktoré brzdia tím. Nerobíte ich aj vy?
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Kuracie prsia
Ako upiecť jablkovú roládu: Recept zvládnete na jednom plechu
Ako upiecť jablkovú roládu: Recept zvládnete na jednom plechu
Výber receptov

Technológie

Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Armádne technológie
Tento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dáta
Tento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dáta
Bezpečnosť
V populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minút
V populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minút
Bezpečnosť
Android už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmena
Android už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmena
Android

Bývanie

Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere

Pre kutilov

Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Záhrada
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Záhrada
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Recepty
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 vecí, ktoré ste nevedeli o Dade Szakácsovej alias Dade_sz: Pozrite sa, čo nám známa kráska prezradila
Slovenské celebrity
5 vecí, ktoré ste nevedeli o Dade Szakácsovej alias Dade_sz: Pozrite sa, čo nám známa kráska prezradila
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Sociálna poisťovňa oznámila NOVINKY:
Domáce
Sociálna poisťovňa oznámila NOVINKY: Viaceré dávky pôjdu už čoskoro hore! TOTO sú nové sumy
MIMORIADNY ONLINE Rusko útočilo
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko útočilo dronmi na Kyjev! Trosky poničili trolejbusovú linku, uvádzajú úrady
ukrajinskí vojaci bránia svoje
Zahraničné
Experti v tom majú jasno: TAKTO sa začína vojna! Niektoré signály na začiatku sa dajú prehliadnuť
Hladina oceánov takmer nestúpa:
Zahraničné
Hladina oceánov takmer nestúpa: Dokazuje to nová štúdia! Vedec ostro kritizuje svojich kolegov

Ďalšie zo Zoznamu