Pondelok15. september 2025, meniny má Jolana, zajtra Ľudmila

Filmový festival v Toronte pozná víťaza: Hlavnú cenu získal TENTO film!

TIFF Zobraziť galériu (2)
TIFF (Zdroj: SITA)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TORONTO - Hlavnú cenu Medzinárodného filmového festivalu v Toronte (TIFF) v nedeľu získala dobová dráma o živote britského spisovateľa Williama Shakespeara a jeho rodiny s názvom Hamnet od oscarovej režisérky Chloé Zhaovej. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

V dojímavom filme podľa predlohy románu Maggie O'Farrellovej sa Shakespeare stvárnený írskym hercom Paulom Mescalom snaží vybudovať si kariéru dramatika, zatiaľ čo jeho manželka Agnes (Jessie Buckleyová) zápasí s nástrahami moru po smrti ich 11-ročného syna Hamneta.

TIFF
Zobraziť galériu (2)
TIFF  (Zdroj: SITA)

Zhaová v roku 2020 získala cenu americkej Akadémie filmových umení a vied za svoj film Krajina Nomádov a podľa agentúry AFP patrí Hamnet medzi favoritov na zisk ďalšieho Oscara pre túto čínsku režisérku.

Na rozdiel od cien udeľovaných na filmových festivaloch v Cannes či Benátkach vyberá víťaza hlavnej ceny v Toronte publikum. Môže ju navyše získať ktorýkoľvek film na festivale oproti bežnejšiemu systému s užším výberom finalistov.

Slávni herci na červenom koberci: Poriadne to medzi nimi ISKRILO... Má to HÁČIK! Prečítajte si tiež

Slávni herci na červenom koberci: Poriadne to medzi nimi ISKRILO... Má to HÁČIK!

Druhú cenu na festivale v Toronte získala filmová adaptácia príbehu o Frankensteinovi od mexického režiséra Guillerma del Tora a tretiu priečku obsadilo Prebudenie mŕtveho muža zo série Na nože s Danielom Craigom v úlohe detektíva Benoita Blanca.

Cenu pre najlepší zahraničný film si odniesol juhokórejský thriller No Other Choice, cenu People's Choice Midnight Madness dobrodružný snímok Nirvanna the Band the Show the Movie režiséra Matthewa Johnsona a za najlepší dokument diváci zvolili The Road Between Us: The Ultimate Rescue.

Viac o téme: TIFF
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO VNÚTRI! Slávna speváčka sa OPÄŤ
Slávna speváčka sa OPÄŤ vydala: DRUHÁ SVADBA za 2 mesiace!
Zahraniční prominenti
Záhadné úmrtia celebrít ZÁHADNÁ SMRŤ legendárneho Jima
ZÁHADNÁ SMRŤ legendárneho Jima Morrisona (†27): Vraj to bol FEJK... Je TENTO MUŽ skutočne on?!
Zahraniční prominenti
NOČNÁ MORA oscarového režiséra:
NOČNÁ MORA oscarového režiséra: Jeho dom prepadli izraelskí vojaci... Strýka zadržali!
Zahraniční prominenti
Lily Collins
Slávna herečka sa stráca pred očami: FOTO Vychudnutá na KOSŤ!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hráč Liptovského Mikuláša Jakub Sukeľ: Sme radi za dva body
Hráč Liptovského Mikuláša Jakub Sukeľ: Sme radi za dva body
Hokej
Hráč HC Košice Simon Jellúš po prehre s Liptovským Mikulášom
Hráč HC Košice Simon Jellúš po prehre s Liptovským Mikulášom
Šport
Vinobranie v Rači poznačil dážď
Vinobranie v Rači poznačil dážď
Správy

Domáce správy

Rušenie voľna počas Troch
Rušenie voľna počas Troch kráľov vyvolalo rozruch: Ústavný právnik vysvetlil celý postup! Otáčať už začal aj Kamenický
Domáce
Politika, šport či šoubiznis:
Politika, šport či šoubiznis: KVÍZ o top udalostiach týždňa preverí vaše znalosti!
Domáce
Veľké rošády v parlamente:
Veľké rošády v parlamente: K smerákom sa má vrátiť známy odídenec!
Domáce
PROTEST V ZNÁMEJ FIRME Pracujúci sa búria voči prudkému zníženiu odmien: Nie sme OTROCI! Vedenie REAGUJE
PROTEST V ZNÁMEJ FIRME Pracujúci sa búria voči prudkému zníženiu odmien: Nie sme OTROCI! Vedenie REAGUJE
Bratislava

Zahraničné

Extrémne počasie! Toto leto
Extrémne počasie! Toto leto podľa odhadov prišla EÚ o 43 miliárd eur
Zahraničné
undefined
Konali sa voľby v najľudnatejšej nemeckej spolkovej krajine: Zvíťazili kresťanskí demokrati
Zahraničné
Alžírsky prezident vymenoval novú
Alžírsky prezident vymenoval novú vládu premiéra Sífího Ghríba
Zahraničné
Severná Kórea tvrdí, že
Severná Kórea tvrdí, že jej pozícia ako štátu s jadrovými zbraňami je nezvratná: Kritizuje USA
Zahraničné

Prominenti

Filmový festival v Toronte
Filmový festival v Toronte pozná víťaza: Hlavnú cenu získal TENTO film!
Zahraniční prominenti
FOTO Bianka NIE JE jediná:
Bianka NIE JE jediná: Známa Slovenka hviezdila v spoločnosti NAHÁ už pred 6 rokmi!
Domáci prominenti
Slovenská speváčka (31) tretíkrát
Slovenská speváčka (31) tretíkrát PORAZILA RAKOVINU: Za 2 roky, bola hospitalizovaná 40-krát!
Domáci prominenti
Petr Haničinec
Známy český herec: Hneď jej siahol na prsia a... Sex na lesnej ceste!
Osobnosti

Zaujímavosti

FOTO Budete mať pocit, že
Budete mať pocit, že vás klamú oči! Len 80 percent ľudí dokáže rozlúštiť túto optickú ilúziu: Patríte medzi nich?
Zaujímavosti
FOTO Neuveriteľné, čo ležalo v
Neuveriteľné, čo ležalo v starej škatuli: FOTO Vzácny poklad! Tajné mapy z 2. svetovej vojny predané za šialenú sumu
Zaujímavosti
ŠOK v nemocnici: Doktor
ŠOK v nemocnici: Doktor sa počas operácie oddával vášni so sestričkou! Pacient pri nich ležal v narkóze
Zaujímavosti
Orálny sex nie je
Orálny sex nie je len o uspokojení, zlepšuje náladu, spánok aj celkové zdravie
vysetrenie.sk

Dobré správy

Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk

Ekonomika

TOP 10 najdrahších filmov, aké boli kedy natočené: Niektoré vás určite prekvapia!
TOP 10 najdrahších filmov, aké boli kedy natočené: Niektoré vás určite prekvapia!
Ukrajina žiada na obranu obrovskú sumu: Navrhuje siahnuť na zmrazené ruské aktíva!
Ukrajina žiada na obranu obrovskú sumu: Navrhuje siahnuť na zmrazené ruské aktíva!
Samojazdiacich áut sa zrejme nedočkáme: Tesla potichu zmenila kľúčovú definíciu!
Samojazdiacich áut sa zrejme nedočkáme: Tesla potichu zmenila kľúčovú definíciu!
Transakčná daň by nemusela byť pre všetkých: Kamenický naznačil, kto by sa jej mohol vyhnúť!
Transakčná daň by nemusela byť pre všetkých: Kamenický naznačil, kto by sa jej mohol vyhnúť!

Šport

Fantastická správa z MS v atletike: Slovensko zaznamenalo skvelý výsledok
Fantastická správa z MS v atletike: Slovensko zaznamenalo skvelý výsledok
MS v atletike
Po Sauerovom príchode na trávnik prišla nočná mora: Toulouse v závere inkasovalo dva góly
Po Sauerovom príchode na trávnik prišla nočná mora: Toulouse v závere inkasovalo dva góly
Ligue 1
VIDEO Zašlo to až príliš ďaleko! Madrid je hore nohami, slávne preteky zrušili celú etapu
VIDEO Zašlo to až príliš ďaleko! Madrid je hore nohami, slávne preteky zrušili celú etapu
La Vuelta
VIDEO Strelec zažil debut v drese Middlesbrough: Exkanonier Slovana sa dočkal krásnych slov
VIDEO Strelec zažil debut v drese Middlesbrough: Exkanonier Slovana sa dočkal krásnych slov
Anglicko

Auto-moto

Nový Citroen C4: nízka cena, moderné auto, klasický automat
Nový Citroen C4: nízka cena, moderné auto, klasický automat
Novinky
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Zaujímavosti
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Novinky
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Tajná zbraň úspechu v práci? Hybridný režim mení pravidlá hry viac, než si myslíte!
Tajná zbraň úspechu v práci? Hybridný režim mení pravidlá hry viac, než si myslíte!
Prostredie práce
Prišli ste o prácu? Toto je 5 krokov, ktoré by ste mali urobiť čo najskôr
Prišli ste o prácu? Toto je 5 krokov, ktoré by ste mali urobiť čo najskôr
Hľadám prácu
Nečakané výdavky vás už nezaskočia: Naučte sa odkladať si každý mesiac bez stresu
Nečakané výdavky vás už nezaskočia: Naučte sa odkladať si každý mesiac bez stresu
Rady, tipy a triky
Kariérny posun po 40-ke? Nie je neskoro začať, práve naopak
Kariérny posun po 40-ke? Nie je neskoro začať, práve naopak
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Zemiaková kaša, čo s ňou? Tomuto sa vyhnite pri jej príprave
Zemiaková kaša, čo s ňou? Tomuto sa vyhnite pri jej príprave
Rady a tipy
Kura na paprike: Výborný recept a 3 fígle nielen pre začiatočníkov
Kura na paprike: Výborný recept a 3 fígle nielen pre začiatočníkov
Výber receptov

Technológie

Prvá SMS správa zmenila svet. Neuveríš, aký jednoduchý text ju odštartoval a kedy to bolo
Prvá SMS správa zmenila svet. Neuveríš, aký jednoduchý text ju odštartoval a kedy to bolo
Správy
Toto nastavenie v Androide máš predvolene vypnuté. Ide však o najsilnejšiu ochranu pred hackermi
Toto nastavenie v Androide máš predvolene vypnuté. Ide však o najsilnejšiu ochranu pred hackermi
Android
Používame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiež
Používame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiež
Bezpečnosť
Zabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždy
Zabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždy
Veda a výskum

Bývanie

Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!

Pre kutilov

Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Recepty
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Vykurovanie
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Záhrada
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

VIDEO: Moderátorka Simona Simanová zažiarila v Japonsku na EXPO 2025: Prezradila, ako sa na túto cestu pripravovala
Slovenské celebrity
VIDEO: Moderátorka Simona Simanová zažiarila v Japonsku na EXPO 2025: Prezradila, ako sa na túto cestu pripravovala
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Rušenie voľna počas Troch
Domáce
Rušenie voľna počas Troch kráľov vyvolalo rozruch: Ústavný právnik vysvetlil celý postup! Otáčať už začal aj Kamenický
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina útočila
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina útočila na infraštruktúru v Rusku! Zelenskyj pochválil armádu
Politika, šport či šoubiznis:
Domáce
Politika, šport či šoubiznis: KVÍZ o top udalostiach týždňa preverí vaše znalosti!
Pracovníci útulku sa nadýchali
Zahraničné
Pracovníci útulku sa nadýchali dymu z metamfetamínu! Potom prišlo prekvapenie: Spaľovala ho samotná FBI

Ďalšie zo Zoznamu