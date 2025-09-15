Filmový festival v Toronte pozná víťaza: Hlavnú cenu získal TENTO film!

TORONTO - Hlavnú cenu Medzinárodného filmového festivalu v Toronte (TIFF) v nedeľu získala dobová dráma o živote britského spisovateľa Williama Shakespeara a jeho rodiny s názvom Hamnet od oscarovej režisérky Chloé Zhaovej. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V dojímavom filme podľa predlohy románu Maggie O'Farrellovej sa Shakespeare stvárnený írskym hercom Paulom Mescalom snaží vybudovať si kariéru dramatika, zatiaľ čo jeho manželka Agnes (Jessie Buckleyová) zápasí s nástrahami moru po smrti ich 11-ročného syna Hamneta.
Zhaová v roku 2020 získala cenu americkej Akadémie filmových umení a vied za svoj film Krajina Nomádov a podľa agentúry AFP patrí Hamnet medzi favoritov na zisk ďalšieho Oscara pre túto čínsku režisérku.
Na rozdiel od cien udeľovaných na filmových festivaloch v Cannes či Benátkach vyberá víťaza hlavnej ceny v Toronte publikum. Môže ju navyše získať ktorýkoľvek film na festivale oproti bežnejšiemu systému s užším výberom finalistov.
Druhú cenu na festivale v Toronte získala filmová adaptácia príbehu o Frankensteinovi od mexického režiséra Guillerma del Tora a tretiu priečku obsadilo Prebudenie mŕtveho muža zo série Na nože s Danielom Craigom v úlohe detektíva Benoita Blanca.
Cenu pre najlepší zahraničný film si odniesol juhokórejský thriller No Other Choice, cenu People's Choice Midnight Madness dobrodružný snímok Nirvanna the Band the Show the Movie režiséra Matthewa Johnsona a za najlepší dokument diváci zvolili The Road Between Us: The Ultimate Rescue.