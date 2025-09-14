Slávna speváčka sa OPÄŤ vydala: DRUHÁ SVADBA za 2 mesiace!

SICÍLIA - Speváčka Charli XCX má dôvod na radosť – so svojím snúbencom, bubeníkom kapely The 1975 Georgom Danielom, si opäť povedala ÁNO! A tentokrát vo veľkom štýle na romantickej Sicílii.
TAJNÁ SVADBA prominentného páru: Slávna dvojica si povedala ÁNO... Ale luxusný obrad nečakajte!
Ako informuje TMZ, pár sa zosobášil v nedeľu, obklopený rodinou, priateľmi a známymi tvárami zo šoubiznisu. Nechýbal Danielov kolega z kapely Matty Healy, ktorý si s mladomanželmi pripil, a dorazila aj jeho mama – herečka Denise Welch. Na svadobnej veselici sa objavila aj Healyho snúbenica, modelka Gabbriette Bechtel, či influencerka Devon Lee Carlson.
Táto veľkolepá talianska oslava prišla len dva mesiace po ich prvej svadbe – civilnom obrade v Londýne, ktorý bol úplne komorný. Zúčastnilo sa ho len približne 20 hostí vrátane Charliných rodičov a Danielových kolegov z kapely. Tentoraz však speváčka vytiahla všetky tromfy. Očarila v dramatických, priesvitných šatách, ktoré doplnila bielymi lodičkami a jemnými šperkami. George zase stavil na tmavý oblek s elegantnou krémovou košeľou.
Dvojica sa zasnúbila v novembri 2023 – šťastnú novinku oznámili cez hravé fotky na Instagrame, kde sa sa podnose s čajom ukrývala krabička s prsteňom. Ich láska začala ešte v roku 2021, keď spolupracovali na singli Spinning.
