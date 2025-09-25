Padla prvá klapka filmu Generál Golian: Film je inšpirovaný udalosťami SNP

BRATISLAVA - Film je inšpirovaný udalosťami SNP, dominantný je však príbeh lásky povstaleckého veliteľa a jeho českej manželky.
O Slovenskom povstaní sa hovorí už vyše 80 rokov. Aj preto je prekvapujúce, ako málo sa vie o jeho hlavnom veliteľovi. Po vojne bol označený za nepriateľa, neskôr prekážalo, že usiloval o obnovenie Československej republiky. Dlhé roky o ňom v učebniciach dejepisu nebola ani zmienka a ani po roku 1989 sme tento dlh nestihli splatiť. Až doteraz.
„Píše sa rok 1944. Po desiatich rokoch márnych pokusov sa manželom Golianovcom konečne narodí vytúžené dieťa. Má to len jeden háčik. Stane sa tak uprostred zúriacej 2. svetovej vojny, pár dní pred tým, ako vypukne veľké ozbrojené povstanie, ktorému má veliť práve Golian.“ Tak sa začína oficiálna anotácia k novému slovenskému filmu. Prvá klapka padla tento piatok, 8. augusta 2025 v Grasalkovičovom paláci. Pre režiséra Juraja Štepku je tak celovečerný film o Golianovi dovŕšením trilógie filmov s témou SNP. Prvou bola televízna séria Moje povstanie 2, neskôr pribudol krátky film Mlčanie venovaný Vladovi Strmeňovi, za ktorý Štepka získal cenu Igric.
„Už počas natáčaní predchádzajúcich filmov sme si uvedomili, že nebyť Jána Goliana, nemohli by sme sa baviť o žiadnej z týchto postáv. To sme ešte netušili, aký aktuálny sa jeho príbeh stane kvôli udalostiam posledných rokov,“ vysvetľuje Juraj Štepka, ktorý sa podieľal aj na scenári.
Hoci neexistuje žiadny zachovaný zvukový záznam s Golianovým hlasom, tvorcovia sa snažili jeho prejav vytvoriť podľa spomienok jeho manželky Jarmily, zápisov z vypočúvania i fotografií. „Ján Golian je jedným z mála dôstojníkov, ktorí sa napriek vážnej dobe na fotografiách stále usmieva. Túto jeho človečinu sme sa snažili zachytiť aj vo filme. Nerobíme žiadny heroický epos. Goliana predstavujeme ako povstaleckého veliteľa i milujúceho otca,“ dopĺňa Štepka.
Príbeh lásky Jána Goliana, jeho českej manželky Jarmily a ich malého syna Ivana rámcujú udalosti Slovenského národného povstania, ktoré malo európsky rozmer. Aj preto sa vo filme okrem hlavných protagonistov Ondreja Hrašku (Ján Golian) a Anny Fialovej (Jarmila Golianová) objavia herci zo šiestich krajín. Na plátne zaznie slovenčina, čeština, nemčina, ruština aj angličtina, jazyková pestrosť tak verne odráža dobové reálie.
Film sa natáča presne v čase, kedy povstanie vypuklo, bojové scény prebehnú v dvoch pohoriach - v Karpatoch i v Alpách. Ďalšou zaujímavosťou je, že kostýmy pre všetky ženské postavy navrhla a vyrobila slovenská značka Nehera, ktorá už v roku 1944 patrila k najobľúbenejším módnym značkám. Kino premiéra je plánovaná na 29. augusta 2026.
Réžia: Juraj Štepka
Scenár: Juraj Štepka, Peter Rajčák, Jan Gardner
Producenti: Bright Sight Pictures - Radka Machalová, Bona Idea - Juraj Štěpka
Koproducenti: Slovenská televízia a rozhlas - Renáta Koleková, Česká televize - kreatívny producent Jaroslav Sedláček, Inicio Films - Radka Machalová, Notes Production - Juraj Štepka
Film Generál Golian vzniká vďaka podpore partnerov: Audiovizuálny fond, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky.